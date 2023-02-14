إنتر يتعادل مع سامبدوريا ويشعل صراع المربع الذهبي

تعادل إنتر ميلان مع سامبدوريا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

تعادل إنتر جاء بعد 3 مباريات حقق خلالهم الفوز في جميع البطولات.

واشتعل صراح المربع الذهبي بتعادل إنتر ميلان إذ ارتفع رصيد الفريق للنقطة الـ 44 في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس وهم أتالانتا وروما وميلان الذين يملتك كل منهم 41 نقطة.

لاتسيو أيضا من الفرق القريبة إذ يمتلك في رصيده 39 نقطة ويحتل المركز السادس.

وابتعد نابولي بالصدارة بعد أن كان قد حقق الفوز على كريمونيسي ليتوسع الفارق بينه وبين إنتر ميلان لـ 15 نقطة.

وارتفع رصيد سامبدوريا للنقطة الـ 11 في المركز الـ 19 بفارق 8 نقاط عن سبيزيا صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

بدأ إنتر ميلان المباراة بثنائي هجومي مكون من روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

سيطر إنتر ميلان على مجريات المباراة بشكل نسبي ولكن بدون فرص كثيرة خطيرة على مرمى سامبدوريا.

وحاول روميلو لوكاكو التخديد في أكثر من فرصه ولكن الحارس إميل أوديرو تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

وحاول إنزاجي في الشوط الثاني الدفع بإيدين دجيكو لتسجيل هدف الفوز ولكن دفاع سامبدرويا تمكن من الحفاظ على نقطة التعادل.

وسيلعب إنتر ميلان مباراته المقبلة ضد أودينيزي على ملعب جيوسيبي مياتزا يوم 18 فبراير في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

وسيستضيف سامبدوريا فريق بولونيا على ملعبه في نفس اليوم.