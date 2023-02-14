مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا

تحدث محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن الوضع الاقتصادي الحالي للنادي والأزمة التي وقعت بينه وبين مرتضى منصور رئيس الزمالك إثر انتقال مروان عطية إلى الأهلي.

وقال مصيلحي لقناة أون تايم سبورتس 2: "الاتحاد السكندري لديه فرصة كبيرة للمشاركة في البطولة العربية للأندية. اتحاد الكرة المصري يدعم ذلك".

وأضاف "نحن نضخ من أموالنا لمساعدة نادي الاتحاد السكندري. جماهير النادي تحبنا وتدعمنا، ولكننا نواجه أزمة مالية صعبة. يجب أن يكون هناك نوع من ترشيد الإنفاق في المرحلة المقبلة".

وتابع "عمار حمدي ومحمد محمود لاعبان جيدان وبإذن الله سيدخلا في الأجواء سريعا. عقد الإعارة من الأهلي يمتد لعام ونصف وسيكون لهما دورا في المرحلة القادمة".

وأوضح مصيلحي "ملف مروان عطية وانتقاله إلى الأهلي تم إغلاقه. ستظل العلاقة المحترمة بين الاتحاد والزمالك قائمة بعيدا عن أي كلام قيل. أنا لا أحب الخوض في أشياء يمكنها إشعال الأمور. كل الاحترام والتقدير لرئيس نادي الزمالك".

وواصل "الأهلي دفع 29 مليون جنيه مقابل ضم مروان عطية، وضريبة القيمة المضافة تحملها نادي الاتحاد السكندري، كي تكون الأمور واضحة، فلدينا شيكات مسجلة من النادي الأهلي بهذا المبلغ".

وأكمل مصيلحي "حتى وإن كنت منحت كلمتي لمرتضى منصور، لو فعلت غير ذلك لأهدرت المال العام ومصلحة الاتحاد السكندري. فعلت ذلك لمصلحة النادي وبناء على رغبة مروان عطية".

وأضاف "محمود علاء لاعب كبير. حين يكون لدي لاعب بقيمته والتعاقد واضح بلا بند لإعادته في يناير وأعتمد عليه كأساسي، من الصعب أن أتنازل عنه الآن. بنهاية الموسم سيعود اللاعب للزمالك وهذا حقه".

واختتم "لست خالدا في مكاني وكذلك مرتضى منصور. العلاقة الممتدة عبر أكثر من 100 عام بين الزمالك والاتحاد ستستمر".