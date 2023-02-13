أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 23:21

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

يرى أمير مرتضى المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن فريقه لن يسير بشكل جيد في مختلف البطولات إلا بدعم الجمهور الأبيض.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "في بداية الموسم طلب فيريرا التعاقد مع 10 لاعبين وتعاقدنا بالفعل مع العديد من اللاعبين وأخبرناه أننا سنكمل الصفقات في يناير".

وأضاف "كل صفقات الزمالك لم تتعدى 90 مليون جنيه وهذا أقل بكثير من أندية في الدوري لا تشارك حتى في إفريقيا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - موعد سفر الزمالك إلى ليبيا لمواجهة المريخ مؤتمر فيريرا: الآن عرف الجميع أن الزمالك لم يفقد جودته.. وهذا ما ينقص جعفر دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع المريخ.. القنوات الناقلة

وواصل "لا يوجد لاعب سعره أعلى من 20 مليون جنيه، ولا لاعب سعره أكثر من 2 مليون دولار، ولا يوجد لاعب عقده أكثر من مليون دولار".

وأردف "تعاقدنا مع إمام عاشور بـ 10 مليون وتم بيعه بـ3 مليون دولار".

واستطرد "إذا استمر الهجوم على اللاعبين بشكل مستمر لن نستطيع الحصول منهم على أفضل مستوى في المباريات".

وواصل "أتمنى أن تكون مباراة سموحة بداية الانطلاقة الجديدة لزمالك في الدوري وإفريقيا".

وتعجب قائلا: "أتعجب من عدم وجود تقنية الفيديو في مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

وكشف "نتابع أزمة مباراة الترجي والمريخ وسنخاطب الاتحاد الإفريقي للاستفسار عن مصير شكوى المريخ لمعرفة القرار النهائي قبل المباريات المقبلة لأن الزمالك أحد الفرق المنافسة في المجموعة".

وتابع "أتمنى أن يقيم الجمهور الفريق ويحاسبنا بنهاية الموسم".

وأتم تصريحاته "رصيدي مع الزمالك هو 7 بطولات وأتمنى أن يحافظ الزمالك على الدوري للموسم الثالث على التوالي وهو أمر لم يحدث في التاريخ، وأن يحقق بطولة إفريقيا، ولكن هذا لن يحدث في ظل هجوم الجمهور على اللاعبين لأننا لن ننجح بمفردنا والجمهور هو جزء من منظومة نادي الزمالك".

وفاز الزمالك على سموحة بثلاثية مقابل هدف في الدوري المصري، ويستعد الآن لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

الزمالك الدوري المصري أمير مرتضى
نرشح لكم
مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا "نعدكم بأن مونديال الأندية سيكون في دولاب الأهلي مستقبلا".. رسالة من أحمد عبد القادر اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخص التدريبية أحمد سامي: لا يوجد مقياس واحد في الدوري المصري خبر في الجول - موعد سفر الزمالك إلى ليبيا لمواجهة المريخ مؤتمر فيريرا: الآن عرف الجميع أن الزمالك لم يفقد جودته.. وهذا ما ينقص جعفر دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع المريخ.. القنوات الناقلة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الهلال.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر يتعادل مع سامبدوريا ويشعل صراع المربع الذهبي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا 22 دقيقة | الكرة المصرية
المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كونتي: الابتعاد عن الفريق كان صعبا.. وهذا هو الفارق بين كرة القدم في إيطاليا وإنجلترا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كومان: هدفي أمام باريس في نهائي باريس ذكرى لطيفة من الماضي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم