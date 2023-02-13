أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ

يرى أمير مرتضى المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن فريقه لن يسير بشكل جيد في مختلف البطولات إلا بدعم الجمهور الأبيض.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "في بداية الموسم طلب فيريرا التعاقد مع 10 لاعبين وتعاقدنا بالفعل مع العديد من اللاعبين وأخبرناه أننا سنكمل الصفقات في يناير".

وأضاف "كل صفقات الزمالك لم تتعدى 90 مليون جنيه وهذا أقل بكثير من أندية في الدوري لا تشارك حتى في إفريقيا".

وواصل "لا يوجد لاعب سعره أعلى من 20 مليون جنيه، ولا لاعب سعره أكثر من 2 مليون دولار، ولا يوجد لاعب عقده أكثر من مليون دولار".

وأردف "تعاقدنا مع إمام عاشور بـ 10 مليون وتم بيعه بـ3 مليون دولار".

واستطرد "إذا استمر الهجوم على اللاعبين بشكل مستمر لن نستطيع الحصول منهم على أفضل مستوى في المباريات".

وواصل "أتمنى أن تكون مباراة سموحة بداية الانطلاقة الجديدة لزمالك في الدوري وإفريقيا".

وتعجب قائلا: "أتعجب من عدم وجود تقنية الفيديو في مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

وكشف "نتابع أزمة مباراة الترجي والمريخ وسنخاطب الاتحاد الإفريقي للاستفسار عن مصير شكوى المريخ لمعرفة القرار النهائي قبل المباريات المقبلة لأن الزمالك أحد الفرق المنافسة في المجموعة".

وتابع "أتمنى أن يقيم الجمهور الفريق ويحاسبنا بنهاية الموسم".

وأتم تصريحاته "رصيدي مع الزمالك هو 7 بطولات وأتمنى أن يحافظ الزمالك على الدوري للموسم الثالث على التوالي وهو أمر لم يحدث في التاريخ، وأن يحقق بطولة إفريقيا، ولكن هذا لن يحدث في ظل هجوم الجمهور على اللاعبين لأننا لن ننجح بمفردنا والجمهور هو جزء من منظومة نادي الزمالك".

وفاز الزمالك على سموحة بثلاثية مقابل هدف في الدوري المصري، ويستعد الآن لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.