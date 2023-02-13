مؤتمر كونتي: الابتعاد عن الفريق كان صعبا.. وهذا هو الفارق بين كرة القدم في إيطاليا وإنجلترا

شدد أنطونيو كونتي مدرب توتنام على أن الابعتاد عن فريقه خلال الفترة الماضية كان أمرا صعبا لأنه يريد التواجد دائما بجوار اللاعبين.

وغاب كونتي عن المباراتين السابقتين لتوتنام بسبب إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة.

ويستعد توتنام لمواجهة ميلان غدا الثلاثاء على ملعب سان سيرو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بكل تأكيد الابتعاد عن الفريق خلال الفترة الماضية كان أمرا صعبا لأنك تشعر بحس المسؤولية وتريد البقاء في كل لحظة مع اللاعبين ولكن حدثت تلك المشكلة وأنا حاليا أفضل وأتعافى بشكل جيد".

وواصل "في الفترة الماضية لم نكن محظوظين وأجرينا 3 عمليات جراحية واحدة لي واثنين للاعبين وفي السبع أيام الماضية تعرض 4 لاعبين لإصابات قوية واعتد أن البقاء سويا في هذا الموسم أمر مهم لعبور مثل تلك المواقف وخلق الروح المناسبة لمساعدة بعضنا على المرور منها".

وتابع "في الموسم الماضي كنا نمر بفترة من التناسق والانسجام وفزنا بعشر مباريات من أصل 14 وتأهلنا لدوري أبطال أوروبا وكان الأمر رائعا بالنظر لموقفنا بتواجد 13 لاعب متاح فقط، في الموسم الحالي بدأنا بنفس الطريقة ثم بدأت الإصابات في ضربنا خصوصا في خط الهجوم لذللك تعقد الموقف وإذا كنت تريد المنافسة يجب عليك أن تتحلى بالثبات".

واستمر "نريد العمل على ذلك وأن يكون فريقنا أكثر تركيزا وعندما نمر بمرحلة من الصعود والهبوط في المستوى يجب أن نشعر وأن الأمر بسيط وفي بعض الأحيان يتخلى عن الحظ ولكننا بحاجة إلى رد الفل وأن نكون أقوى".

وشدد "أرسلت رسائل تهنئة للعديد من المدربين الذين حققوا الفوز علي لأنها طريقة جيدة لإظهار أنهم كانوا الأفضل، في الموسم الماضي ستيفانو بيولي حقق الدوري الإيطالي واسحتق ذلك لأن ما قدمه في 2022 كان مبهرا ولم يتوقعه أحد وأخبرته بانه قام بعمل رائع".

وأضاف "لا اعتقد أني أي من الفريقين لديه نسبة أكبر لتحقيق الفوز والحظوظ ستكون متساوية ونحتاج أن نكون محظوظين كفاية وأن نصل إلى هناك متحلين بالقوة البدنية الكافية".

وأكمل "اعتقد أن الضغط مختلف بين التدريب في الدوري الإيطالي والإنجليزي، في إيطاليا تتحدث عن كرة القدم من يوم الإثنين وتنتهي يوم الأحد، الناس يتحدثون فقط عن كرة القدم وفي التلفاز وكل مكان وهذا يضع الكثير من الضغط أن تولد بهذه الطريقة وتعتاد على العيش مع الضغط".

وأتم "في إنجلترا اعتقد أن الأجواء تجلس الاستمتاع بكرة القدم دون الكثير من الضغوطات لأن كرة القدم رياضة ولكن في إيطاليا بعض الأحيان كرة القدم تتعدى كونها رياضة فقط ولكن تكون حرب بين الفرق والجماهير لذلك اعتقد أن الضغوطات فقط هي ما تفرق في كرة القدم بين الدولتين".

وتأهل توتنام لدور الـ 16 بعد أن تصدر مجموعته التي ضمن كل من إينتراخت فرانكفورت وسبورتنج لشبونة ومارسيليا.