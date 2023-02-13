مؤتمر كومان: هدفي أمام باريس في نهائي باريس ذكرى لطيفة من الماضي

تحدث كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ عن المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "المدرب حضرنا جيدا لهذه المباراة ولذلك ليس هناك مفاجآت لنا. باريس سان جيرمان أحد المرشحين للبطولة، ونحن كذلك أيضا".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان كيليان مبابي سيلعب. لم أتحدث معه، بل تحدثت قليلا مع بريسنيل كيمبيمبي. سنرى ما سيحدث غدا".

الثنائي مبابي وكيمبيمبي من زملاء كومان ومواطنيه في منتخب فرنسا.

وتابع كومان "فزنا في آخر 3 مباريات، ويجب أن نواصل العمل، فالمباراة تبدأ من التعادل السلبي".

ولعب كومان سابقا في باريس سان جيرمان، وسجل في شباكه هدف فوز بايرن ميونيخ بنهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وعن ذلك قال كومان: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى باريس مجددا. لقد عشت في أجواء رائعة هنا. باريس هو الخصم غدا بالتأكيد، ولكني أحب الوجود هنا".

وأخيرا عن الهدف في نهائي دوري الأبطال قال: "لقد كانت أحد أفضل اللحظات في مسيرتي. الهدف ألهمني بعد ذلك، ولكنه قبل وقت طويل مضى. إنها ذكرى لطيفة بالتأكيد على كل حال".

ويلعب الفريقان غدا في ذهاب دور الـ 16 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.