"نعدكم بأن مونديال الأندية سيكون في دولاب الأهلي مستقبلا".. رسالة من أحمد عبد القادر
الإثنين، 13 فبراير 2023 - 22:44
كتب : FilGoal
وجه أحمد عبد القادر جناح الأهلي رسالة إلى الجماهير بعد نهاية مشاركة الفريق في مونديال الأندية.
أحمد عبد القادر
النادي : الأهلي
وحصد الأهلي المركز الرابع في البطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز والهزيمة من ريال مدريد وفلامينجو.
وجاءت رسالة عبد القادر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام كالتالي:
"مش دا المركز اللي كنا بنطمح بيه ولا دي امالنا وان شاء الله نوعدكم في يوم من الايام ان كاس العالم هيكون في دولاب النادي الاهلي ❤️".
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وسجل أحمد عبد القادر هدفين أمام فلامنجو وصنع آخر أمام أوكلاند سيتي في البطولة.
ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
إجمالا، سجل ابن الـ23 عاما خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا في 19 مباراة مع الأهلي هذا الموسم.
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