مؤتمر ناجلزمان - ميسي ومبابي يمكنهما إيذاء الجميع.. وهكذا سنواجهما

تحدث يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي: "كل الفرق تريد الفوز بدوري الأبطال. إنه أحد أحلامي وهذه مباراة هامة في موسم سيتم تقييمه بشكل مختلف بناء على بعد المدى الذي سنصله في هذه البطولة".

وأضاف "أريد التقدم في المباريات الإقصائية. ليس هناك الكثير من الفرص في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي المباراة هامة لي شخصيا".

وأوضح "فكرتي هي أن نيمار وليونيل ميسي لا يجب أن يحصلا على الكثير من المساحات. نريد الفوز غدا، وسنحاول الحصول على الاستحواذ والسيطرة".

وتابع "عملنا سيكون مستعدا لمواجهة مبابي أيضا. نحن مستعدون لسيناريوهات مختلفة، ولكن المباراة لن تعتمد على ذلك فقط".

وواصل المدرب "إذا لعب ميسي ومبابي معا فهذا يعني أنهما لائقان. ميسي تحديدا يعرف كيف يلعب إذا لم يتدرب كثيرا. لا أعرف إذا كان مبابي سيبدأ، ولكننا مستعدون لمواجهة لاعبين يمكنهما إلحاق الضرر بالجميع".

وعن الحارس يان سومر قال ناجلزمان: "مستواه جيد للغاية رغم أن بدايته لم تكن بهذه السهولة. مانويل نوير حارس استثنائي، ويان شخص ذكي يمكن الاعتماد عليه ولذلك أنا سعيد بوجوده".

واختتم "رسم التشكيل لن يكون الأمر الحاسم. اللعب يتعلق بالمساحات وكيفية شغلها".

ويلعب الفريقان غدا في ذهاب دور الـ 16 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.