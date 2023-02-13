اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخص التدريبية

مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا

أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ

"نعدكم بأن مونديال الأندية سيكون في دولاب الأهلي مستقبلا".. رسالة من أحمد عبد القادر

أحمد سامي: لا يوجد مقياس واحد في الدوري المصري

خبر في الجول - موعد سفر الزمالك إلى ليبيا لمواجهة المريخ

مؤتمر فيريرا: الآن عرف الجميع أن الزمالك لم يفقد جودته.. وهذا ما ينقص جعفر

دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع المريخ.. القنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الهلال.. القنوات الناقلة