اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخص التدريبية

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 22:15

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط الحصول على دبلومة التدريب الرياضي وإدارة كرة القدم.

ويشمل ذلك الحصول على الرخصة التدريبية بدرجاتها المتنوعة A – B – C – D.

وكذلك للحصول على الرخصة التدريبية Pro.

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وجاءت الشروط التي حددها اتحاد الكرة كالآتي:

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