اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخص التدريبية
الإثنين، 13 فبراير 2023 - 22:15
كتب : أحمد الخولي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط الحصول على دبلومة التدريب الرياضي وإدارة كرة القدم.
ويشمل ذلك الحصول على الرخصة التدريبية بدرجاتها المتنوعة A – B – C – D.
وكذلك للحصول على الرخصة التدريبية Pro.
وجاءت الشروط التي حددها اتحاد الكرة كالآتي:
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