أحمد سامي: لا يوجد مقياس واحد في الدوري المصري

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة

يرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الزمالك بثلاثية.

وخسر سموحة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما تلعب أمام أحد الفرق الكبرى يجب أن تكون أخطائك قليلة ونحن ارتكبنا 3 أخطاء في 10 دقائق بشكل غير مبرر".

أخبار متعلقة:
الزمالك يستعيد توازنه ويهزم سموحة بثلاثية فيتوريا قبل مواجهتي مالاوي: الإعداد لكل الاحتمالات يقربنا من النجاح مؤتمر فيريرا: الآن عرف الجميع أن الزمالك لم يفقد جودته.. وهذا ما ينقص جعفر

وأضاف "إذا بدأنا المباراة منذ صافرة الحكم فكان لنا ركلة جزاء بشكل رسمي وإذا سُجلت سيتغير شكل المواجهة وركلة جزاء الزمالك أثرت بشكل سلبي على لاعبي فريقي".

وأكمل "خسرنا بثلاثية لكننا لا نستحق ذلك، من حق الزمالك أن يسجل ولكن أنا أيضا أريد حقي في المباراة".

وأردف "وصلنا لمرمى الزمالك كثيرا وأهدرنا العديد من الفرص كادت تعيدنا إلى المباراة".

وشدد "لا يوجد شيء أقوله ولكن لا يوجد مقياس واحد في الدوري المصري".

وأتم تصريحاته "أتحمل مسؤولية النتائج ولاعبي فريقي بعيد عن أي شيء يحدث".

الزمالك سموحة الدوري المصري أحمد سامي
نرشح لكم
مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ "نعدكم بأن مونديال الأندية سيكون في دولاب الأهلي مستقبلا".. رسالة من أحمد عبد القادر اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخص التدريبية خبر في الجول - موعد سفر الزمالك إلى ليبيا لمواجهة المريخ مؤتمر فيريرا: الآن عرف الجميع أن الزمالك لم يفقد جودته.. وهذا ما ينقص جعفر دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع المريخ.. القنوات الناقلة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الهلال.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر يتعادل مع سامبدوريا ويشعل صراع المربع الذهبي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا 22 دقيقة | الكرة المصرية
المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كونتي: الابتعاد عن الفريق كان صعبا.. وهذا هو الفارق بين كرة القدم في إيطاليا وإنجلترا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كومان: هدفي أمام باريس في نهائي باريس ذكرى لطيفة من الماضي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم