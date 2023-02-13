أحمد سامي: لا يوجد مقياس واحد في الدوري المصري

يرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الزمالك بثلاثية.

وخسر سموحة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما تلعب أمام أحد الفرق الكبرى يجب أن تكون أخطائك قليلة ونحن ارتكبنا 3 أخطاء في 10 دقائق بشكل غير مبرر".

وأضاف "إذا بدأنا المباراة منذ صافرة الحكم فكان لنا ركلة جزاء بشكل رسمي وإذا سُجلت سيتغير شكل المواجهة وركلة جزاء الزمالك أثرت بشكل سلبي على لاعبي فريقي".

وأكمل "خسرنا بثلاثية لكننا لا نستحق ذلك، من حق الزمالك أن يسجل ولكن أنا أيضا أريد حقي في المباراة".

وأردف "وصلنا لمرمى الزمالك كثيرا وأهدرنا العديد من الفرص كادت تعيدنا إلى المباراة".

وشدد "لا يوجد شيء أقوله ولكن لا يوجد مقياس واحد في الدوري المصري".

وأتم تصريحاته "أتحمل مسؤولية النتائج ولاعبي فريقي بعيد عن أي شيء يحدث".