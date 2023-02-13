فيتوريا قبل مواجهتي مالاوي: الإعداد لكل الاحتمالات يقربنا من النجاح

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

بدأ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الإعداد لمواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار.

ونشر فيتوريا صورة له رفقة الجهاز الفني لمنتخب مصر أثناء الإعداد للمباراتين.

وعلق فيتوريا عليها قائلا: "كل التفاصيل مهمة، يتم الفوز بالمباريات قبل وقت طويل من صافرة الحكم بنهايتها".

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وأضاف "توقع جميع السيناريوهات والإعداد لها يقربنا من النجاح وكل التفاصيل مهمة".

ويلعب منتخب مصر ضد مالاوي في الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل.

وكان منتخب مصر فاز على غينيا وخسر أمام إثيوبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويمتلك كل منتخب في المجموعة 4 نقاط.

منتخب مصر فيتوريا
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