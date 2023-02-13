انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) إيفرتون.. ليلة صاخبة في آنفيلد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

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ق48: جوووووووول الثاني من ليفربول عن طريق كودي جاكبو بعد عرضية من أرنولد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جووووووووووول الأول من صلاح بعد عرضية من داروين نونيز

ق36: رأسية تاركوفسكي تصطدم بالعارضة

ق17: عرضية من بايتيتش تصل إلى نونيز الذي لعبها من مرة واحدة إلى جاكبو ليلعب رأسية جاءت بجوار القائم من مكان خطير

ق10: صلاح يهدر الخطأ

ق9: خطأ من مكان خطير لليفربول بعد تدخل على داروين نونيز من تاركوفسكي

بداية المباراة