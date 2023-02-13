انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) إيفرتون.. ليلة صاخبة في آنفيلد

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

-------------------------------------

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - الهلال يغلق تدريباته حتى موعد مباراة دوري الأبطال دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع المريخ.. القنوات الناقلة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الهلال.. القنوات الناقلة تشكيل إنتر - لوكاكو ولاوتارو يقودان الهجوم أمام سامبدوريا

ق48: جوووووووول الثاني من ليفربول عن طريق كودي جاكبو بعد عرضية من أرنولد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جووووووووووول الأول من صلاح بعد عرضية من داروين نونيز

ق36: رأسية تاركوفسكي تصطدم بالعارضة

ق17: عرضية من بايتيتش تصل إلى نونيز الذي لعبها من مرة واحدة إلى جاكبو ليلعب رأسية جاءت بجوار القائم من مكان خطير

ق10: صلاح يهدر الخطأ

ق9: خطأ من مكان خطير لليفربول بعد تدخل على داروين نونيز من تاركوفسكي

بداية المباراة

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي إنتر يتعادل مع سامبدوريا ويشعل صراع المربع الذهبي المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو مؤتمر كومان: هدفي أمام باريس في نهائي باريس ذكرى لطيفة من الماضي مؤتمر ناجلزمان - ميسي ومبابي يمكنهما إيذاء الجميع.. وهكذا سنواجهما تشكيل إنتر - لوكاكو ولاوتارو يقودان الهجوم أمام سامبدوريا تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وعودة الثلاثي المصاب على الدكة
أخر الأخبار
صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر يتعادل مع سامبدوريا ويشعل صراع المربع الذهبي ساعة | الكرة الأوروبية
مصيلحي: منحت كلمتي لـ مرتضى ولكن لن أهدر المال العام.. ولسنا خالدين في أماكننا ساعة | الكرة المصرية
المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
ليلة صاخبة في آنفيلد.. صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز على إيفرتون مع عودة جوتا وفيرمينو ساعة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لن ننجح في ظل الهجوم على اللاعبين.. وسنخاطب كاف بشأن أزمة الترجي والمريخ 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كونتي: الابتعاد عن الفريق كان صعبا.. وهذا هو الفارق بين كرة القدم في إيطاليا وإنجلترا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كومان: هدفي أمام باريس في نهائي باريس ذكرى لطيفة من الماضي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم