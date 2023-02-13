الدوري المصري - سيف جعفر رجل مباراة الزمالك وسموحة

فاز سيف جعفر لاعب الزمالك بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وفاز الزمالك على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.

وحصد سيف الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم، والتاسعة للاعبي الزمالك بشكل عام.

وجاءت أرقام سيف جعفر في المباراة كالتالي:

الدقائق: 75

التسديدات على المرمى: 3

المراوغات الناجحة: 4 من أصل 5

التمريرات الصحيحة: 31 من أصل 38 بدقة تمرير 82%

الكرات الطولية الصحيحة: 2

التمريرات إلى الثلث الأخير: 6

استعادة الكرة: 5

الفوز بالثنائيات الأرضية: 5

ورفع الزمالك رصيده ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.