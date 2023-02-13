الزمالك يستعيد توازنه ويهزم سموحة بثلاثية

فاز الزمالك على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 18 من الدوري المصري والتي أقميت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحقق الزمالك الانتصار ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من زيزو هدفين، وشيكابالا هدف.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد الصباحي.

وجاء انتصار الزمالك بعدما تعرض للهزيمة أمام فاركو في الدوري وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وصف المباراة

بدأت الإثارة مبكرا في المباراة وتوقف اللعب لمراجعة احتمالية وجود ركلة جزاء لسموحة للمهاجم حسام حسن في الدقيقة الأولى.

وراجع إبراهيم نور الدين اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويشير إلى استمرار اللعب وعدم وجود مخالفة.

وبادر سموحة بالهجوم والمحاولات على مرمى محمد صبحي حارس الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 22 لصالح أحمد مصطفى "زيزو".

وتوقف اللعب وعاد إبراهيم نور الدين لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود ويؤكد المخالفة.

وتقدم زيزو لتسديد الكرة لكنه أهدرها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 25.

انتفاضة بيضاء

بعدها انتفض الزمالك وسجل 3 أهداف في 7 دقائق بشكل متتالي في شباك سموحة.

وسجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدف الزمالك الأول في الدقيقة 35 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من سيد عبد الله.

وأضاف زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء أيضا وبتسديدة سكنت شباك الهاني سليمان.

ثم سجل زيزو هدفه الثاني وهدف الزمالك الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 42 بعد عرضية من شيكابالا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع أحمد سامي مدرب سموحة بالثنائي محمد عصام وبنجامين بواتنيج بدلا من مصطفى سعد وأحمد جمال.

وتألق محمد صبحي وأنقذ الزمالك من فرصة مؤكدة على مرتين في الدقيقة 50.

وأهدر بنجامين بواتينج فرصة خطيرة في الدقيقة 58 أمام مرمى محمد صبحي.

وشارك الثنائي عمرو السيسي وعبد الله جمعة بدلا من محمد عبد الشافي ونبيل عماد في الدقيقة 65.

ووصلت الكرة إلى حسام حسن ليرواغ محمد عبد الغني ويسدد كرة أمسك بها محمد صبحي.

ودفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بالثلاثي محمد أشرف وحمزة المثلوثي ويوسف أسامة بدلا من سيد عبد الله وسيف جعفر وشيكابالا.

وكاد حسين فيصل أن يسجل هدفا لسموحة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في العارضة وضاعت فرصة التسجيل للفريق الأزرق في الدقيقة 88.

وسجل محمد الصباحي هدف سموحة الوحيد في المباراة في الدقيقة 90 بعد متابعة لتسديدة حسام حسن الذي وضعها من أعلى الحارس محمد صبحي.

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.