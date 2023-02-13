منتخب الشباب يتعادل مع أوغندا استعدادا لأمم إفريقيا

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

تعادل منتخب مصر للشباب مع أوغندا بهدف لكل فريق في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب.

مباراة أوغندا كانت هي التجربة الودية الأخيرة قبل المشاركة في البطولة التي تبدأ يوم 19 فبراير الجاري.

وسجل محمود مرسي لاعب إيسترن كومباني هدف مصر الوحيد في المباراة.

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وكان منتخب مصر قد واجه جنوب السودان في تجربة ودية أولى يوم الجمعة الماضية بهدف دون مقابل سجله عبد الرحمن رشدان.

وسيلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة موزمبيق على استاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

منتخب مصر للشباب أوغندا
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