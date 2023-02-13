زيزو يسجل ثنائية لأول مرة بعد 9 مباريات

سجل أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ثاني أهدافه للزمالك في مرمى سموحة في المباراة الجارية حاليا بين الفريقين.

ويتقدم الزمالك على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل زيزو الهدفين الثاني والثالث للزمالك في المباراة.

وسجل زيزو هدفين للزمالك في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ يوم 20 ديسمبر الماضي عندما سجل هدفين في مرمى حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ووصل زيزو إلى مساهمته رقم 99 بقميص الزمالك إذ سجل 54 هدفا وصنع 45 آخرين.

وسجل زيزو هدفين أو أكثر مع الزمالك للمرة السابعة وكان من ضمنهم مباراتين سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

وسجل زيزو هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين خلف أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة الذي سجل 9 أهداف.