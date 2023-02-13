الثالثة في الدوري.. زيزو يهدر ركلة جزاء مع الزمالك أمام سموحة

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 19:38

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك

أهدر أحمد مصطى "زيزو" لاعب الزمالك ركلة جزاء لفريقه أمام سموحة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة 18 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك أمام سموحة في الدقيقة 22، وعاد إلى الفيديو لمراجعة اللعبة ويؤكد قراره.

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وتقدم زيزو لتسديد الكرة لكنها أهدرها بعيدا عن المرمى.

وتعد هذه الركلة هي الثالثة التي يهدرها زيزو مع الزمالك هذا الموسم في الدوري.

وكانت أول ركلة مهدرة أمام حرس الحدود، لكنه تابعها في الشباك.

والثانية أمام طلائع الجيش، والثالثة أمام سموحة في مباراة اليوم.

الزمالك سموحة الدوري المصري زيزو
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