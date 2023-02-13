مؤتمر نيمار: من السيء خروج محادثات اللاعبين إلى الإعلام.. وسأظل أقاتل لنهاية الموسم

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

أعرب نيمار لاعب باريس سان جيرمان عن غضبه من خروج المحادثات التي تحدث بين اللاعبين في فريقه إلى الإعلام.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أشعر بشكل جيد جدا ذهنيا وبدنيا، في بعض المباريات تريد تقديم كل شيء لكنك لا تنجح، أنا لاعب محترف منذ 15 عاما واعتدت على ذلك الأمر وأحترم جميع الآراء".

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وواصل "أنا أقدم كل شيء للنادي وسأظل كذلك حتى نهاية الموسم لدي ثقة كبيرة بنفسي وأعرف كل ما يمكنني القيام به ومستعدين لتقديم مباراة كبيرة أمام جمهارينا غدا".

وتابع "مبابي لاعب مهم جدا لنا وهو نجم كبير وإذا كان ثلاثي الهجوم في مستواه الطبيعي سيشكل قوة للفريق وأتمنى أن يلعب مبابي ولو لدقائق ولكن لا أعرف ما سيقرره المدرب".

وشدد "كل مباراة لها قصتها وهدفنا الأكبر هو دوري أبطال أوروبا وهو مثل كأس العالم من يرتكب أخطاء أقل يذهب بعيدا وسنحاول خوض أفضل مباراة ممكنة دون أخطاء".

واستمر "نحن لسنا في نزهة هنا، نعمل كثيرا من أجل الذهاب بعيدا والخروج من كأس فرنسا يؤلمنا لكن علينا المضي قدما".

وأضاف "في المباريات الأخيرة تعرضنا لخسائر لم نكن معتادين عليها لذلك من الطبيعي أن نتحدث عن التطوير وبعض الاخبار التي تخرج عن الفريق بها قدر من الصحة والأخرى كاذبة".

وأردف "هذا هو موسمي السادس ولا زالت الشائعات تظهر في كل موسم إنه أمر معقد ولا أعرف إن كان النادي المسؤول عن ذلك أم لا ولكن من غير الجيد أن المحادثات بيننما في غرف خلع الملابس تظهر في الإعلام".

وأتم "فيراتي لاعب مهم لنا نعرف جودته وعندما يكون في الملعب يسهل علينا لأمور كثيرا واعتقد أنه من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم".

وكان باريس سان جيرمان قد حصل على المركز الثاني في المجموعة التي تصدر فيها بنفيكا وضمت كل يوفنتوس ومكابي حيفا.

وكان باريس سان جيرمان قد خرج من دور الـ 16 في الموسم الماضي بعد الخسارة من ريال مدريد بالنتيجة الإجمالية 3-2.

نيمار باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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