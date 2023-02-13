بعد 28 عاما.. وارنوك يعود لمحاولة إنقاذ هدرسفيلد تاون

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

نيل وارنوك - هدرسفيلد

أعلن نادي هدرسفيلد تاون عودة نيل وارنوك للتواجد في مهمة تدريب الفريق بعد 28 عاما.

وسيتولى ابن الـ74 عاما تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وبذلك يعود وارنوك لـ هدرسفيلد للمرة الأولى منذ يونيو 1995، والتي نجح وقتها في ضمان الصعود مع الفريق، لمحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الليج وان.

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ويحتل هدرسفيلد المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.

وسيتواجد روني جيبسون المهاجم السابق الشهير لهدرسفيلد الذي عمل إلى جانب نيل في منصب تدريبي سابقا كمدرب مساعد بجانب وارنوك.

وقال نيل في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا متحمس حقًا بشأن هذا التحدي، كانت فترتي الأولى في هدرسفيلد تاون تحتوي على كل شيء. ذهبنا إلى ويمبلي مرتين وانتقلنا إلى الاستاد الجديد وبنينا النادي حقا من لا شيء".

وأضاف "سأعود لمساعدة النادي وأعرف ما يفعله دين هاويل وراء الكواليس وكان لدي دائما الكثير من الوقت من أجله".

وتابع "لقد ألقيت نظرة على المباريات ولدينا بعض المباريات الرائعة المقبلة. أريد أن أعود وأضع الابتسامات على الوجوه".

وسبق لوارنوك أن درب هدرسفيلد تاون خلال الفترة من 1993 إلى 1995 وقاد الفريق لنهائي كأس الرابطة وصعد معهم لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

وقال المدير الرياضي ديف بالدوين: "في محادثاتي مع نيل خلال الأيام القليلة الماضية، كان من الواضح مدى اهتمامه بهذا النادي ومعجبيه وكان هذا المزيج مهما للغاية في قراره بتولي هذا المنصب".

وأضاف "من الواضح أن أمامنا تحد كبير في مبارياتنا المتبقية مع هدف واضح للغاية وستكون خبرة نيل الواسعة ومعرفته بمثابة دفعة هائلة ونحن نواجه ذلك بشكل مباشر".

وأتم "علاقته مع هذا النادي يجب أن تحفز بالفعل اللاعبين والمشجعين. ستكون تلك الوحدة ذات أهمية قصوى من الآن وحتى نهاية الموسم. نحتاج جميعا إلى السير في نفس الاتجاه لتحقيق هدفنا".

ويلعب هدرسفيلد مع ستوك سيتي الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

هدرسفيلد تاون نيل وارنوك
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