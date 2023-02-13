باسم الملك سلمان وجائزة 10 مليون دولار.. تعرف على النظام الجديد للبطولة العربية

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 18:01

كتب : هاني العوضي

البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تغيير اسم البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة.

وأطلق الاتحاد اسم كأس الملك سلمان للأندية على نسخة 2023.

وأشار الاتحاد إلى أن النسخة المقبلة ستنطلق قريبا ولكن دون تحديد الموعد الرسمي.

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وكشف الاتحاد العربي عن النظام الجديد للبطولة والذي سيضم 37 ناديا عربيا.

وتقام المرحلة النهائية من البطولة في المملكة العربية السعودية وتصل جوائزها إلى 10 مليون دولار.

وقال رجاء السلمي الأمين العام للاتحاد العربي: "البطولة تحمل أسماً غالياً على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023 مبيّناً آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها".

وتابع "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم".

وأضاف "سيتم لاحقاٌ الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".

وكان مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم قد أوضح حقيقة ما تردد عن النظام الجديد للبطولة العربية للأندية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com في الوقت السابق: "حتى الآن لم يتحدد أي شيء".

وأضاف "موعد البطولة على الأرجح سيكون في الصيف المقبل".

وكانت تقارير صحفية قد تناقلت إقامة البطولة العربية للأندية عام 2023 تحت مسمى "كأس أندية العرب".

وقيل إن البطولة ستقام بنظام الدورة المجمعة في مدينتي أبها والطائف السعوديين، وأن الناديين المصريين الأقرب للمشاركة هما الاتحاد السكندري وغزل المحلة.

وتعرضت البطولة لتوقفات متكررة بسبب جائحة كورونا، لتبقى النسخة الأخيرة 2019-2020 حتى الآن.

وتوج الوداد المغربي بآخر نسخة على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2021.

البطولة العربية للأندية الاتحاد العربي
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