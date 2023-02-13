المصري يعلن عقوبات جديدة على اللاعبين والمدرب العام

أعلن نادي المصري عقوبات شديدة على لاعبيه بسبب سوء النتائج وذلك عقب جلسة طارئة لمناقشة عدد من المستجدات الخاصة بالفريق الأول.

وقرر المصري فرض عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق وطارق سليمان المدرب العام عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حقق الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قرارات مجلس إدارة المصري كالتالي:

إيقاف مستحقات الفريق الأول لحين تحسن التنائج.

خصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا في مبارة سيراميكا كليوباترا.

خصم 100 ألف جنيه من المدرب العام طارق سليمان لتصريحاته غير المبررة عقب نهاية المباراة.

حصر مسؤولية الإدلاء بتصريحات إعلامية تخص الفريق الأول للمدير الفني للفريق حسام حسن أو مدير الكرة إبراهيم حسن دون غيرهما من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.

عقد اجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي مع الجهاز الفني والإداري ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث كافة المستجدات داخل الفريق.

استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال تلك الفترة في بورسعيد مع التنسيق الدائم المستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقا لرؤيتهما في هذا الشأن.

وكان طارق سليمان المدرب العام للمصري قد قال عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "دربنا اللاعبين على الهدف الذي سكن شباكنا لمدة 4 أيام وحذرناهم".

وتابع "نلعب بفريق بلا روج أو قلب ولا يعرفون قيمة المصري وهناك حالة من اللامبالاة واللاعبين يشعرون أنهم أكبر من النادي".

وواصل "كل مباراة يقوم الجهاز الفني بشرح الأخطاء للاعبين وتتكرر مرة أخرى ومباراة اليوم كان الأسوأ للمصري منذ 5 سنوات".

وأضاف "قررنا خصم 25% من اللاعبين لسوء النتائج، هم يحصلون على رواتب كبيرة لا يجب أن يكون هناك مثل تلك الأخطاء في الملعب".

وأتم "من لا يريد أن يأتي للتدرب في بورسعيد يمكنه أن يبقى في القاهرة ونحن لدينا قطاع ناشئين نستطيع الاعتماد عليهم وأنت كلاعب يجب ان تتواجد في بورسعيد".

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 21 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الـ 11 الذي توقف عن نفس الرصيد من النقاط.