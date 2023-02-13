كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا.. والطريق للنهائي

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA عن جدول مباريات الفرق المتنافسة.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كالآتي:

مجموعة الصحراء: اتحاد المنستير التونسي - ستاد مالي - كوارا فالكون النيجيري - إيه آس دوان السنغالي - أبيدجان الإيفواري - إنيرجي الرواندي.

وتقام منافسات مجموعة الصحراء في السنغال خلال الفترة من 11 إلى 21 مارس المقبل.

أما مجموعة النيل فتضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

أما منافسات ربع النهائي وحتى النهائي فتقام خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو المقبل في ميدنة كيجالي الرواندية.