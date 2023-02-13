كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا.. والطريق للنهائي

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 16:57

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة سلة

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA عن جدول مباريات الفرق المتنافسة.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كالآتي:

مجموعة الصحراء: اتحاد المنستير التونسي - ستاد مالي - كوارا فالكون النيجيري - إيه آس دوان السنغالي - أبيدجان الإيفواري - إنيرجي الرواندي.

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وتقام منافسات مجموعة الصحراء في السنغال خلال الفترة من 11 إلى 21 مارس المقبل.

أما مجموعة النيل فتضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

أما منافسات ربع النهائي وحتى النهائي فتقام خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو المقبل في ميدنة كيجالي الرواندية.

الأهلي كرة سلة بطولة أفريقيا مجموعة النيل
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