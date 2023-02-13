التشكيل المثالي لـ "فيفبرو".. غياب صلاح وفينيسيوس وحضور رونالدو ضمن قائمة المرشحين

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 16:56

كتب : FilGoal

المرشحون لـ فيفبرو

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الدولية عن قائمة المرشحين لدخول تشكيل العام المثالي.

وكشفت "فيفبرو" عن 26 مرشحًا، ليس من بينهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

بينما يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي ومانشستر يونايتد السابق، في حضور ليونيل ميسي ونيمار جونيور وكريم بنزيمة وكيليان مبابي.

كما يغيب ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ويظهر أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وكذلك يبتعد ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وهاري كين لاعب توتنام هوتسبير.

ويتم التصويت على التشكيل المثالي للعام بواسطة اللاعبين المحترفين حول العالم ليتم الإعلان عن أفضل 11 لاعبًا في الموسم يوم حفل "ذا بيست".

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - إيميليانو مارتينيز - أليسون بيكر

الدفاع: فيرجيل فان دايك - يوشكو جوارديول - أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - أشرف حكيمي - جواو كانسيلو - ألفونسو ديفيز - ثيو هيرنانديز

الوسط: جود بيلينجهام - كاسيميرو - كيفن دي بروين - إنزو فيرنانيدز - جافي - لوكا مودريتش - بيدري - فيدي فالفيردي

الهجوم: كريم بنزيمة - إرلينج هالاند - روبيرت ليفاندوفسكي - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - نيمار جونيور - كريستيانو رونالدو

فيفبرو جائزة اللاعبين المحترفين
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