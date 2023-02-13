مؤتمر بيولي: لن أغامر بـ بن ناصر أمام توتنام.. التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

بن ناصر

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان غياب نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر عن لقاء توتنام في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم ميلان بتوتنام في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "لقد تدرب إسماعيل بن ناصر معنا لكنه ليس جاهزا بنسبة 100٪، لا يمكننا المخاطرة به أمام توتنام".

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وغاب الدولي الجزائري عن مباراتي إنتر وتورينو بسبب إصابة عضلية، كما غاب قبلها عن لقاء ساسولو بسبب تراكم البطاقات.

وعن اللقاء أوضح "إذا أردنا أن نعتقد أننا قادرون على الفوز، فنحن بحاجة إلى تقديم مستويات عالية. لقد أعددنا أنفسنا لذلك".

وشدد "لقد أعددت الفريق لكل التفاصيل، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق".

وأكمل "يجب أن نلعب بشكل جيد ونتحكم في مجريات الأمور ونهدد مرمى توتنام".

وأضاف "اللعب أمام فريق أنطونيو كونتي سيكون تحديا صعبا، إنه مدرب رائع وأحد الزملاء القلائل الذين اتصلوا بي لتهنئتي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي".

وتابع "هل يفكر ميلان في التتويج بدوري أبطال أوروبا؟ نفكر فقط في مواجهة توتنام الآن".

وأتم "الفوز بدوري أبطال أوروبا حلم ولكن لا جدوى من التفكير فيه الآن".

ويبحث ميلان عن لقبه الثامن في تاريخ دوري الأبطال منذ 2007.

ميلان إسماعيل بن ناصر ستيفانو بيولي
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