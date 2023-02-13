ميسي ومبابي ونيمار في قائمة سان جيرمان لمواجهة بايرن

يدخل باريس سان جيرمان مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بقائمة مدججة بالنجوم، بعدما حامت الشكوك حول غياب بعضهم.

ويحل بايرن ضيفا على سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأعلن الفريق الباريسي قائمة المباراة والتي ضمت أسماء كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار بعدما تعرض كل منهم للإصابة في الأيام الأخيرة.

القائمة تضم 22 لاعبا ولا يغيب عنها أي أسماء بارزة.

وظهر مبابي في تدريب سان جيرمان يوم الاثنين وهو يتدرب مع الفريق مما يعني جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

كما شهد التدريب مشاركة النجم ليونيل ميسي وماركو فيراتي بشكل طبيعي أيضا.

ليونيل ميسي ✅ كيليان مبابي ✅ نيـــمار ✅ هجوم باريس سان جيرمان دون غيابات استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 🔥🎯 pic.twitter.com/tt32NM601i — FilGoal (@FilGoal) February 13, 2023

ويبدو أن يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ كان محقا حين صرح بأنه يشعر أن نادي باريس سان جيرمان ليس صادقا بشأن إصابة نجمه كيليان مبابي وغيابه عن الصدام المرتقب بين الفريقين يوم الثلاثاء.

ماذا حدث؟

في مطلع شهر فبراير تعرض مبابي للإصابة في مباراة مونبلييه وأعلن ناديه في اليوم التالي أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، مما يعني غيابه عن لقاء بايرن يوم 14 فبراير.

بعدها أوضح ناجلزمان في تصريحات للصحفيين أنه يعتقد أن كيليان سيشارك في المباراة المرتقبة وأنها ربما تكون خطة من الفريق الباريسي.

وعلق كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان على كلمات ناجلزمان في ظهوره الأول للإعلام حين قال "نخادع بايرن بإصابة مبابي؟ لست مضطرا للرد عليه".

وأضاف "لقد قرأت تصريحات ناجلزمان، لكني لن أرد عليه، هذا ليس أسلوبي ولا أسلوب نادي باريس سان جيرمان".

كما قال عقب الخسارة من موناكو يوم السبت: "لا أتوقع لحاق مبابي بلقاء بايرن، لن أقوم بأي مخاطرة، هناك مباريات أخرى تنتظرنا".

لكن مبابي زف خبرا سارا لفريقه حين شارك في جزء من تدريب يوم الأحد، ثم تدرب يوم الاثنين بشكل طبيعي قبل مباراة الثلاثاء.

وخاض مبابي فترة تأهيل خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يتدرب يوم الأحد بالكرة من جديد.

في غياب مبابي، خسر باريس سان جيرمان على يد مارسيليا وموناكو، بينما فاز على تولوز.

وتعرض سان جيرمان لـ3 هزائم في الدوري بعد كأس العالم من أصل 8 مباريات في الدوري، بجانب خروجه من كأس فرنسا بعد الهزيمة أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

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