بعد سقوطه أمام برشلونة.. إصابة فرانسيس كوكلين بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

فرانسيس كوكلين - فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني عن إصابة لاعبه فرانسيس كوكلين بقطع في الرباط الصليبي.

وذكر فياريال في بيان رسمي أن لاعب الوسط الفرنسي يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعرض كوكلين للإصابة بعد تدخل من الإيفواري فرانك كيسي خلال مباراة برشلونة أمس الأحد.

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وبذلك يغيب كوكلين عن بقية مباريات الموسم في فياريال، إذ يخضع لعملية جراحية قبل بدء عملية التأهيل الطويلة.

وخاض كوكلين 25 مباراة مع فياريال هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا غادر مباراة برشلونة بعد مرور 36 دقيقة فقط بعد التحام قوي مع كيسي.

وانضم كوكلين إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من فالنسيا مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

وسبق لـ كوكلين اللعب في صفوف أرسنال ولوريان وفرايبورج وتشارلتون أثليتك، قبل أن يبدأ مسيرته في الدوري الإسباني رفقة فالنسيا في 2018.

ويحتل فياريال المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، كما ينافس في دوري المؤتمر الأوروبي بعد تصدر مجموعته.

فياريال الدوري الإسباني
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