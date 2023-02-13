بعد سقوطه أمام برشلونة.. إصابة فرانسيس كوكلين بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي فياريال الإسباني عن إصابة لاعبه فرانسيس كوكلين بقطع في الرباط الصليبي.

وذكر فياريال في بيان رسمي أن لاعب الوسط الفرنسي يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعرض كوكلين للإصابة بعد تدخل من الإيفواري فرانك كيسي خلال مباراة برشلونة أمس الأحد.

𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎: @FCoquelin_off 🔸 El futbolista francés sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha ¡Mucho ánimo en este difícil momento, Coque 💛!@AsisaSalud 🏥#VillarrealBarça — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 13, 2023

وبذلك يغيب كوكلين عن بقية مباريات الموسم في فياريال، إذ يخضع لعملية جراحية قبل بدء عملية التأهيل الطويلة.

وخاض كوكلين 25 مباراة مع فياريال هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا غادر مباراة برشلونة بعد مرور 36 دقيقة فقط بعد التحام قوي مع كيسي.

وانضم كوكلين إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من فالنسيا مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

وسبق لـ كوكلين اللعب في صفوف أرسنال ولوريان وفرايبورج وتشارلتون أثليتك، قبل أن يبدأ مسيرته في الدوري الإسباني رفقة فالنسيا في 2018.

ويحتل فياريال المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، كما ينافس في دوري المؤتمر الأوروبي بعد تصدر مجموعته.