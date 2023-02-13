تشكيل منتخب الشباب - بلال مظهر أساسي أمام أوغندا.. وعنصر نسائي في طاقم التحكيم

أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن التشكيل الذي يواجه أوغندا وديًا.

وتلعب مصر وديًا استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا الشهر الجاري.

ويظهر بلال مظهر عبد الرحمن لاعب باناثينايكوس في خط الهجوم، مع استمرار أحمد نادر السيد في حراسة المرمى.

ولا تُنقل المباراة على أي قناة تلفزيونية.

ويدير المباراة تحكيميًا المصري أحمد الغندور، ويعاونه سمير جمال يوسف وأحمد البساطي، بينما تتواجد نورا سمير كحكم رابع.

تشكيل منتخب مصر للشباب:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - عبد الرحمن جودة - إسلام عبد الله - طارق علاء

الوسط: محمد حمدي - كريم الدبيس - محمود مرسي - أحمد عبد الرحيم إيشو - عمر الساعي

الهجوم: بلال مظهر

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية للشباب رفقة نيجيريا والسنغال وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد - محمد عادل أمين - مصطفى مخلوف - كريم أحمد نبيل

الدفاع: خالد محمد عوض - محمود بسيوني - عمر فايد - عبد الرحمن جودة - محمد كمال - إسلام المتوالي - أحمد رضا - إياد العسقلاني - يوسف شعبان - كريم الدبيس - رأفت خليل.

الوسط: طارق علاء - محمد فارس - أحمد بيومي - أحمد علي أمين - ميدو نبيل - محمد حمدي - رامز حفظ الله - محمود علي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - عبد الرحمن أحمد زكي.

الهجوم: أحمد شريف - بلال مظهر - فارس حاتم - عبد الرحمن الفيومي - محمود أحمد مرسي.

وتلقى منتخب الشباب اعتذارا من مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادبخ وصلاح باشا لاعب أودينيزي عن الانضمام للمعسكر لارتباطهم بمباريات رسمية.