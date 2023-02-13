كيكر: المفاوضات متوقفة بالكامل بين مرموش وفولفسبورج.. ودورتموند في الصورة

يقترب عمر مرموش من الرحيل عن فريقه فولفسبورج في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية أن المفاوضات متوقفة بالكامل بين مرموش وفولفسبورج منذ عدة أسابيع.

وأوضح التقرير أن الفارق بين مطالبات مرموش المالية للتجديد، وعرض النادي، كبيرة بشكل واضح.

وذكرت الصحيفة العريقة أن عدة أندية ألمانية في الصورة قد تتحرك للتفاوض مع مرموش.

تلك الأندية هي أينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى أندية أخرى غير ألمانية.

وسلّط التقرير الضوء على عدم خوض مرموش لأي دقيقة في مواجهة شالكه بالمباراة الأخيرة لأول مرة هذا الموسم.

وتعد تلك أول مباراة يغيب عنها مرموش في الدوري الألماني هذا الموسم بعد أن شارك في أول 19 جولة.

ولعب مرموش أساسيا في 8 مباريات، ودخل بديلًا في 11، ليكون لقاء شالكه هي أول مباراة لا يستعين فيها المدرب نيكو كوفاتش بلاعب وادي دجلة السابق.

وانتهت المباراة بالتعادل 0-0، وعرفت إهدار ركلة جزاء بواسطة فولفسبورج.

وأجرى الكرواتي كوفاتش 3 تغييرات دفعة واحدة في صفوف فولفسبورج بالدقيقة 53 بإقحام ماكسينس لكروا، وكيفن باريديس، وفيليكس نميتشا.

ثم أجرى كوفاتش تغييرا رابعا في الدقيقة 87 بإقحام جوشوا جويافلوجي، دون أن يستعين بـ مرموش.

مرموش (24 عامًا) انضم إلى فولفسبورج في 2017 قادمًا من وادي دجلة، ولعب في الفريق الرديف لفترة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول مباشرةً بعد توقف فيروس كورونا الطويل.

ولعب مرموش لفريق سانت باولي في الدرجة الثانية بألمانيا، ثم قضى الموسم الماضي بالكامل معارًا إلى شتوتجارت.

وخاض مرموش 34 مباراة عمومًا مع فولفسبورج، سجل خلالها 4 أهداف.