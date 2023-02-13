سموحة ضد الزمالك.. فيريرا يسعى لتجنب ما لم يحدث أمام الفريق السكندري

يحل الزمالك ضيفا على فريق سموحة في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة الفريقين في أولى مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري.

ويتواجه جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أمام سموحة للمرة الخامسة في مسيرته مع الأبيض، كما يلعب أمام أحمد سامي للمرة الثالثة.

ولم يذق فيريرا إلا طعم الانتصار أمام كل من سموحة وأحمد سامي من قبل خلال المواجهات المباشرة ضد الثنائي.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل وللمفارقة تلك هي نتيجة آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين بينهم آخر مباراتين لصالح الأبيض بينما الثالثة للفريق السكندري.

ويحتل سموحة صاحب الأرض في مباراة اليوم المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، أما الزمالك ففي المركز السادس برصيد 29 نقطة.

الانتصار الأخير

حقق سموحة انتصاره الأخير على الزمالك في فبراير 2022 وكانت تلك المواجهة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري موسم 2021 - 2022.

وللمصادفة كان انتصار سموحة الأخير تحت قيادة فنية لأحمد سامي المدير الفني الحالي والذي يقود الفريق السكندري في ثالث مبارياته هذا الموسم بعد رحيله عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

وتغلب سموحة وقتها في الإسكندرية على الزمالك بهدفين دون مقابل.

وحقق أحمد سامي الفوز أمام الزمالك الذي كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويعتبر ذلك الانتصار هو الأخير لسموحة على الزمالك كما أنه الفوز الوحيد لصالح أحمد سامي على القلعة البيضاء.

وبعد تلك المباراة تواجه الفريقان مرتين وحقق الزمالك الفوز في المقابلتين بنتيجة واحدة وهي هدفين دون رد.

رقم مميز لـ فيريرا

يدخل البرتغالي جوسفالدو فيريرا مباراة اليوم برقم مميز إذ لم يذق طعم الخسارة أمام سموحة طوال مسيرته مع الأبيض.

ويلعب فيريرا أمام الزمالك للمرة الخامسة في تاريخه وكانت البداية في أبريل 2015 خلال منافسات الدوري.

وخاض فيريرا ثلاث مباريات في الدوري أمام سموحة انتهت جميعهم بفوز الزمالك وبشباك نظيفة للفريق الأبيض.

إذ حقق الزمالك الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في دوري موسم 2014 - 2015، ثم الفوز بهدفين دون مقابل في دوري موسم 21- 22 وأخيرا فوز الدور الأول من الموسم الحالي بهدفين دون مقابل.

وكانت المواجهة الرابعة لفيريرا أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر عن موسم 2014 - 2015 ولم تستقبل شباك الزمالك أهداف أيضا في المباراة.

ورغم أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي وقتها إلا أن فيريرا انتصر على سموحة بركلات الترجيح وتأهل إلى النهائي وحقق اللقب وقتها.

وبذلك يكون فيريرا خلال أربع مواجهات سابقة أمام سموحة لم تستقبل شباك الزمالك أهداف بالإضافة لثلاثة انتصارات في الدوري وتعادل في الكأس انتهى بحسم الزمالك المواجهة بركلات الترجيح.

ويمتلك فيريرا رقما مميزا آخر وهو تحقيق الفوز في المواجهتين السابقتين ضد أحمد سامي.

وقاد أحمد سامي في المواجهتين السابقتين أمام فيريرا فريق سيراميكا كليوباترا وانتصر وقتها المدرب البرتغالي رفقة الزمالك.

كانت المواجهة الأولى في يونيو الماضي ضمن منافسات دوري 21 -22 وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما المواجهة الأخيرة كانت في الجولة الثانية من دوري هذا الموسم وانتهت بانتصار الزمالك بقيادة فيريرا بهدفين دون مقابل.

وبذلك يكون فيريرا قد انتصر أمام أحمد سامي في مواجهتين سابقتين بين المدربين.

المواجهة العاشرة لـ سامي

يلعب أحمد سامي ثالث مبارياته هذا الموسم مع سموحة منذ قيادة الفريق خلفا لطارق العشري، ولكن بشكل عام يلعب سامي مباراته العاشرة ضد الزمالك.

وقاد سامي أربعة فرق مختلفة أمام الزمالك في تسع مباريات سابقة بينهم مباراتين في كأس مصر.

وحقق أحمد سامي انتصار وحيد على نادي الزمالك وكان ذلك هو الفوز الأخير على سموحة ضد الأبيض والذي يعود إلى فبراير 2022 ضمن منافسات دوري 21 -22.

وتعرض أحمد سامي للخسارة في سبع مباريات ضد الزمالك بينهم مواجهتي كأس مصر مع طلائع الجيش في نسخة 2017 ومع سموحة في نسخة 2020.

وحقق أحمد سامي تعادل وحيد ضد الزمالك وكان ذلك بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما في موسم 2019 - 2020 من مسابقة الدوري.

وبذلك يكون سامي قد واجه الزمالك في تسع مباريات وحقق الفوز مرة وتعادل مثلها بينما خسر في سبع مواجهات بينما تعرض لهزيمتين في كأس مصر.

مواجهات مباشرة

يتفوق الزمالك على سموحة في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين والتي وصلت إلى 24 مواجهة ضمن منافستي الدوري وكأس مصر.

ونجح الزمالك في تحقيق الانتصار على سموحة في أربع مواجهات سابقة في كأس مصر بينهم مرتين بركلات الترجيح ومرة بعد اللجوء للوقت الإضافي أما المواجهة الأولى فكانت بفوز الأبيض بهدف دون مقابل في نهائي 2014.

أما في مسابقة الدوري فتواجه الفريقان 20 مرة من قبل وكان الفوز من نصيب الزمالك في 11 مناسبة مقابل ثلاث مرات فقط لسموحة.

وحسم التعادل مواجهة سموحة ضد الزمالك في ست مرات سابقة خلال مسابقة الدوري.

وسجل الزمالك 26 هدفا في شباك سموحة في 20 مواجهة بالدوري مقابل تسجيل الفريق السكندري 15 هدفا.

وكانت أطول سلسلة فوز لفريق الزمالك على سموحة في الدوري وصلت إلى خمس مرات متتالية وكانت أول خمس مواجهات بينهما في المسابقة.

بينما أطول سلسلة تعثر للأبيض أمام سموحة كانت خمس مرات متتالية أيضا وشهدت التعادل ثلاث مرات بالإضافة لفوز سموحة في مرتين متتاليتين.