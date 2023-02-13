سيتيين: برشلونة فيه شيء مختلف.. يضغطون بشراسة دون كرة

أشاد كيكي سيتيين المدير الفني لـ فياريال بـ برشلونة فريقه السابق بعد مباراة الفريقين مساء الأحد.

وخسر فياريال أمام برشلونة بهدف دون رد في الجولة 21 للدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين بعد المباراة: "كنا نعرف أننا سنواجه فريقًا يمر بفترة مميزة، لديهم الإيمان أن أي شيء سيفعلونه سيخرج بشكل جيد، ونحن ينقصنا هذا الإيمان. أعتقد أن التعادل كان سيصير عادلًا، ولكن يجب الاعتراف أنهم تفوقوا علينا لمدة 30 دقيقة في الشوط الأول".

وأضاف: "لم نكن نعرف من سيبدأ أساسيًا في برشلونة، لكن فكرتنا الرئيسية كانت معادلة عدد لاعبيهم في خط الوسط".

وتابع: "من المؤسف أننا خسرنا كوكولين للإصابة، لقد ساعدنا كثيرا. لن نعرف إصابة كوكولين حتى ظهور نتيجة الفحوصات الطبية، سنتحلى بالتفاؤل وننتظر".

وواصل: "برشلونة مميز للغاية، يمتلك السرعة والجودة، هناك شيء تغير في برشلونة وهو رد الفعل دون كرة. إنهم يضغطون بقوة شديدة وأجبرونا على لعب الكرات الطولية وبالتالي لم نستطع الخروج بالكرة من الخلف".

وأشار: "لم ننجح في اللعب بأريحية في أي لقطة بالشوط الأول، برشلونة هو أكثر فريق يركض دون كرة وفقا للإحصائيات".

وعن غياب نجمه جيرارد مورينو عن اللقاء: "جيرارد هو لاعب مهم للغاية، يسجل كثيرا ويساعدنا على عدة أصعبة، حاولنا الهجوم بأسلوب مختلف في غيابه وبحثنا عن المساحات، ولكن لم نستطع إنهاء الهجمات مثلما حدث في فرصة موراليس".

وأتم: "الهزائم الثلاثة المتتالية أبعدتنا كثيرا عن هدفنا، لكن يجب أن نواصل العمل لأن كل شيء يتغير في لحظة، خصوصا أن الفوارق بسيطة في النقاط".

وتولى سيتيين تدريب برشلونة لفترة قصيرة في موسم 2019\2020، وانتهت ولايته غير الناجحة بالهزيمة الكارثية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف.

وابتعد برشلونة عن مطارده ريال مدريد بفارق 11 نقطة كاملة -مع تبقي مباراة مؤجلة لـ ريال مدريد-.

فيما تراجع فياريال إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس الخامس.