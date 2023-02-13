أليجري متعجب من موقف جمهور يوفنتوس

تعجب ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس من صيحات الاستهجان التي أطلقها جماهير ناديه تجاه اللاعبين، خلال لقاء فيورنتينا.

وحقق يوفنتوس فوزا صعبا على فيورنتينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جمهور يوفنتوس يساعدنا بشكل كبير ويعطينا الدفعة اللازمة. ولكن ليس هناك حاجة لإطلاق صيحات الاستهجان ضد اللاعبين، فهذا عدم احترام لهم".

وأضاف "نحن بحاجة إلى التكيف مع وضعنا الحالي. نحن على بعد نقطة واحدة من المركز السابع، ولكن المهم هو تحديد أهداف قصيرة المدى وتحقيقها. سوف نتحسن بهذه الطريقة".

وتابع "خلقنا العديد من الفرص، لكن فيورنتينا كان بإمكانه تحقيق التعادل. كان الدفاع غير جيد في بعض الأحيان ولكننا لعبنا بشكل جيد وقاتلنا بقوة، أنا سعيد بأداء اللاعبين".

وأتم "من الصعب تحديد أهداف لموسمنا في الوقت الحالي، ولكننا نتطلع فقط إلى التعافي ثم التفكير في مباراة الدوري الأوروبي أمام نانت".

ويلتقي يوفنتوس مع نانت في ذهاب الدور المؤهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

سجل أدريان رابيو هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 29 في المركز التاسع بعد خصم 15 نقطة سابقة من رصيده، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 24 في المكرز الـ 14.

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