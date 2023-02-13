أليجري متعجب من موقف جمهور يوفنتوس

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

جمهور يوفنتوس

تعجب ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس من صيحات الاستهجان التي أطلقها جماهير ناديه تجاه اللاعبين، خلال لقاء فيورنتينا.

وحقق يوفنتوس فوزا صعبا على فيورنتينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جمهور يوفنتوس يساعدنا بشكل كبير ويعطينا الدفعة اللازمة. ولكن ليس هناك حاجة لإطلاق صيحات الاستهجان ضد اللاعبين، فهذا عدم احترام لهم".

أخبار متعلقة:
بينتانكور يتعرض لقطع في الرباط الصليبي مساحة للتنفس.. بيدري يهدي برشلونة 3 نقاط صعبة من ملعب فياريال تين هاج: نتطلع لمواجهة برشلونة.. وراشفورد يسجل بكل شيء تفادى هدفا قاتلا.. فوز صعب لـ يوفنتوس على فيورنتينا

وأضاف "نحن بحاجة إلى التكيف مع وضعنا الحالي. نحن على بعد نقطة واحدة من المركز السابع، ولكن المهم هو تحديد أهداف قصيرة المدى وتحقيقها. سوف نتحسن بهذه الطريقة".

وتابع "خلقنا العديد من الفرص، لكن فيورنتينا كان بإمكانه تحقيق التعادل. كان الدفاع غير جيد في بعض الأحيان ولكننا لعبنا بشكل جيد وقاتلنا بقوة، أنا سعيد بأداء اللاعبين".

وأتم "من الصعب تحديد أهداف لموسمنا في الوقت الحالي، ولكننا نتطلع فقط إلى التعافي ثم التفكير في مباراة الدوري الأوروبي أمام نانت".

ويلتقي يوفنتوس مع نانت في ذهاب الدور المؤهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

سجل أدريان رابيو هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 29 في المركز التاسع بعد خصم 15 نقطة سابقة من رصيده، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 24 في المكرز الـ 14.

يوفنتوس ماسيمليانو أليجري
نرشح لكم
إمام عاشور: الآن أنا مع ميتيلاند.. وتركيزي على إعادة الفريق لمكانه المعتاد في الجول يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة لشبونة في الدوري الأوروبي مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (0) - (0) بايرن ميونيخ.. ألفونسو ديفيز يشارك مؤتمر أزبليكويتا: جواو فيليكس فاجئني.. وأعرف أننا لسنا مرشحين للقب الأبطال ولكن مؤتمر بوتر: لا مشكلة بين مودريك وكوكوريا.. وهذا سبب عدم غضبي تركي آل الشيخ ينفي تدخله في مفاوضات الهلال لضم ميسي تشكيل بايرن - رباعي هجومي من ناجلزمان أمام باريس.. ومولر على مقاعد البدلاء تشكيل باريس - نيمار وميسي يقودان الكتيبة الفرنسية أمام بايرن ومبابي على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
إمام عاشور: الآن أنا مع ميتيلاند.. وتركيزي على إعادة الفريق لمكانه المعتاد 3 دقيقة | المحترفون
في الجول يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة لشبونة في الدوري الأوروبي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السعودي يعلن آلية مشاركة أحد أنديته في كأس العالم للأندية 2023 13 دقيقة | السعودية
أسوان يهزم الإسماعيلي وديا قبل مواجهة الأهلي.. وعودة إيفونا 38 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يؤكد عبر في الجول مشاركة الزمالك في البطولة العربية 56 دقيقة | الوطن العربي
مباشر دوري الأبطال - ميلان (1) (0) توتنام.. بطاقة صفراء ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيل بلحاج لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يرد على استفسارنا.. وسنتجه لـ فيفا ساعة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (0) - (0) بايرن ميونيخ.. ألفونسو ديفيز يشارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم