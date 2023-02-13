عضو اتحاد الكرة يكشف: فيفا أصبح الحكم في أمر قيد ثلاثي الزمالك.. وبديل كلاتنبرج

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة عن تحويل أمر قيد ثلاثي صفقات الزمالك الجديدة إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وشدد الكومي على أن اتحاد الكرة يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية وليس في خلاف مع أحد.

وقال الكومي عبر القناة الأولى: "لم نتحدث بشأن الشكاوى السابقة قبل تعيين لجنة الانضباط الحالية ولكن توقع مني أنه سيتم تحويلها إلى اللجنة الجديدة من أجل البت فيها".

وأضاف "ليس من سلطة الاتحاد المصري لكرة القدم شطب مجلس إدارة نادي ولكن يمكن معاقبتهم سواء بإيقاف أو منع من حضور مباريات أو غرامة مالية مع إمكانية تحويل الأمر إلى وزير الرياضة".

وشدد "حينما يصدر القرار الرسمي بشأن موقف الزمالك من قيد ثلاثي الفريق سيتم الإعلان عنه فورا".

وكشف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم "الزمالك تقدم بشكوى لعدم قيد لاعبيه وتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي "فيفا" وننتظر الرد النهائي".

وأوضح "الاتحاد الدولي أصبح الحكم في أمر قيد ثلاثي الزمالك، وعندما يكشف قراره سيتم الإعلان عن ذلك".

وتابع "الاتحاد المصري يمد يده للجميع من عناصر المنظومة من أجل مصلحة الكرة المصرية، لسنا في خلاف مع أحد".

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى بسبب عدم قيد اتحاد الكرة المصري الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

وبسؤاله عما إذا كان رد الاتحاد الدولي بأن أمر قيد لاعبي الزمالك شأن داخلي أجاب "لا نريد استباق الأحداث ننتظر القرار سواء بالقبول أو الرفض أما في تلك الحالة فسيتم الاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لاتخاذ القرار".

أما عن بديل مارك كلاتنبرج فأوضح "حكامنا بخير، أشكر محمد فاروق على قيادة المنظومة التحكيمية بكل جراءة، هدفنا اكتشاف أكبر عدد من الحكام صغار السن للدفع بهم خلال السنوات المقبلة".

وكشف الكومي "درسنا أكثر من سيرة ذاتية لقيادة منظومة التحكيم في مصر خلفا لكلاتنبرج بينهم برتغالي وإسباني وسويسري وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن أحدهم كرئيس للجنة الحكام مع إقامته في مصر".

وختاما بسؤاله عن بيان الاتحاد ضد عصام الحضري أجاب "في البداية هو حارس مرمى مصر الأول عبر التاريخ وتم اختياره كمدرب حراس مرمى للمنتخب الأول وأدى عمله على أكمل وجه وبعد رحيل كيروش تم اختياره للمنتخب الأولمبي".

وشدد "كمجلس إدارة كنا ننتظر أن يبلغنا الحضري برغبته في الرحيل رفقة كوبر إلى منتخب سوريا، ما نلوم عليه هو عدم إبلاغ المجلس أو محمد بركات المشرف العام على المنتخب الأولمبي وعلمنا بالخبر من وسائل الإعلام".

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته "نتمنى لعصام الحضري التوفيق ولم نكن سنقف كعقبة أمامه إذا أبلغنا برغبته في الرحيل إلى منتخب سوريا".