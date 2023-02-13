مواعيد مباريات الإثنين 13 فبراير 2023.. الزمالك في الدوري ودربي ميرسيسايد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

ويعود الزمالك لخوض مباريات الدوري من جديد عندما يحل ضيفا على سموحة.

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الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفا على سموحة في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الإثنين دربي ميرسيسايد الشهير بين فريقي ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول فريق إيفرتون على ملعب أنفيلد في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يستضيف هيلاس فيرونا فريق ساليرنيتانا في السابعة والنصف من مساء اليوم.

بينما يحل إنتر ضيفا على سامبدوريا في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 المشفرة.

كرة طائرة

تقام اليوم منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام الرابعة عصرا على صالة القناة بالإسماعيلية.

أما الزمالك أمام الاتحاد السكندري في تمام السادسة مساء.

وتذاع المباراتان عبر قناة أون تايم سبورتس 2.