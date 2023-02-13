خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. الزمالك يقدم شكوى ضد التعاون
الإثنين، 13 فبراير 2023 - 01:00
كتب : أحمد شوقي صلاح
علم FilGoal.com أن الزمالك تقدم بشكوى ضد نادي التعاون بسبب مقابل انتقال لاعبه السابق مصطفى فتحي.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
وينقص الزمالك 400 ألف دولار من قيمة انتقال مصطفى فتحي، لم يسددهم نادي التعاون حتى الآن.
وكان فتحي قد انتقل إلى التعاون من الزمالك في يناير من العام الماضي مقابل مليون دولار.
وفي الصيف انتقل مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حسبما أعلن نادي التعاون.
الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.
ولعب فتحي مع بيراميدز 16 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.
وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية لعب فتحي 4 مباريات سجل خلالها هدفا.
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