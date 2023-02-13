خبر في الجول - الزمالك يخاطب فيفا بشأن أزمة عدم قيد الصفقات.. ولتفادي "الاعتراض المحتمل"

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 00:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أرسل نادي الزمالك خطابا بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة عدم قيد الصفقات الشتوية للفريق.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل خطابا إلى فيفا من يطالب خلاله بقيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق بعدما رفض اتحاد الكرة قيدهم.

وأن الزمالك قرر مخاطبة فيفا من أجل إثبات موقفه في حالة السماح له بقيد اللاعبين أمام أي اعتراض محتمل من أحد أندية الدوري.

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وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي، وأحمد بلحاج من أسوان.

مع قطع إعارة المدافع محمود شبانة من نادي سموحة.

إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد الثلاثي في قائمة الزمالك بسبب عدم دفع النادي الأبيض رسوم قيد اللاعبين في الموعد المحدد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة اليوم الإثنين في الجولة 18 من الدوري المصري.

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