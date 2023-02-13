شيحة: هناك خائن في الإسماعيلي.. يحاولون دفن النادي ونحاول إنعاشه

تحدث محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي عن آخر الملفات التي واجهتها اللجنة التي خلفت مجلس الإدارة المستقيل برئاسة يحيى الكومي.

وقال شيحة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أشكر مجلس الإدارة برئاسة أبو بكر الحديدي والجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو على اجتيازهم لهذه الفترة الصعبة. هناك أمور كانت تتعلق بالحياة، فاللاعب إن لم يحصل على راتبه لن يتمكن من توفير الحياة الآمنة لبيته".

وأضاف "عبد الرحمن مجدي وزملاؤه أبطال تحملوا النادي في ظروف صعبة، وكان يجب أن نوضح لهم أن ذلك لا يعبر عن النادي".

وأوضح "قبل غلق باب القيد بحوالي 17 ساعة كان يجب أن نضم لاعبين جدد ونمنح القدامى أموالهم ونحل مشاكل من فسخوا عقودهم وأمامنا مباراة الداخلية أيضا، كل تلك ملفات تمكننا من التعامل معها بسرعة".

وتابع شيحة "فراس شواط لم يحصل سوى على 10 آلاف دولار من مستحقاته. سوينا تلك الأمور معه، أما عبد الرحمن مجدي فقد كان يواجه مشكلة أسرية، لقد أخطأ في حق النادي، والنادي أيضا أخطأ في حقه".

وواصل "احتوينا الموقف مع عبد الرحمن مجدي الذي قبل شروطنا، من ضمنها خضوعه للتحقيق بسبب ما بدر منه تجاه النادي. طلبت من ميدو المصالحة بينهما فقال لي: إنه ابني، لا مشكلة بيننا من الأصل".

وأكمل "مستحقات عبد الرحمن مجدي تم تسويتها معه ووعده بالحصول عليها مثل بقية اللاعبين. في النهاية يجب أن يحصل اللاعب على حقوقه ليقدم لك ما تريده في الملعب".

وانتقل شيحة إلى مسألة أخرى، قائلا: "نطالب بكشف الخائن في الإسماعيلية. إنه يدعي حب النادي ولكنه عميل مزدوج، يرفع راية العفة بينما هو أكثر من يجلب المشاكل للنادي الإسماعيلي".

وأضاف "تحدثنا مع رجال الأعمال ولم نطلب الدهم، فلدينا أماكن إعلانات فارغة، فقلنا لهم خذوها وامنحونا مقابلها من المال، ونجحنا في التعاقد مع 3 شركات".

وأوضح "تخيل أن أحد المنتمين للنادي الإسماعيلي اتصل بأحد رجال الأعمال وقال له: الآن تدعمون النادي مع مجلس أبو بكر الحديدي ولم تدعموه في وجودي"؟

وتابع شيحة "لم يكن هناك طعام في النادي. وجبات اللاعبين الكبار والناشئين غير موجودة. هناك من يحفرون القبر للنادي، ونحن فقط نحاول نقله إلى الإنعاش".

واختتم "لا أريد شيئا من المتربصين بالنادي سوى ابتعادهم عنه. قريبا سنقيم مؤتمرا صحفيا للمصارحة".