ناصر منسي: لا أستطيع النوم بسبب عدم قيدي في قائمة الزمالك

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

ناصر منسي - البنك الأهلي

عبر ناصر منسي لاعب الزمالك عن شعوره بالحزن بسبب عدم قيده في قائمة الفريق الأبيض نظرا لأزمة القيد.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال منسي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أشعر بالتعب وحالتي النفسية مدمرة ولا أستطيع النوم، ليس لنا ذنب في أزمة القيد ولم أستطع الفرحة بالانضمام للزمالك".

وأضاف "لا أعرف ما هو الموقف الآن وكل ما أعرفه أن الصفقات الجديدة على "السيتسم" الخاص بنادي الزمالك".

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وأكمل "أتمنى الانضمام للزمالك منذ 3 سنوات ولم تكتمل الأمور إلى أن حققت حلمي هذا الموسم".

وواصل "أتدرب بشكل جيد ومستعد للمشاركة مع الزمالك فور حل أزمة القيد".

وأتم تصريحاته "أحب الزمالك منذ صغري وأعد الجمهور بأن أقدم كل ما لدي لمساعدة الفريق".

وانضم ناصر منسي للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من البنك الأهلي، ولكن لم يتم قيده في قائمة الفريق رفقة محمود شبانة وأحمد بلحاج بسبب أزمة القيد الخاصة بالنادي الأبيض.

الزمالك ناصر منسي
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