السادس على التوالي.. نابولي يفوز على كريمونيسي ويبتعد أكثر بالصدارة

واصل نابولي تحقيق انتصاراته بالفوز على كريمونيسي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

الفوز كان هو السادس على التوالي لنابولي في الدوري من بعد تعرضه للخسارة من إنتر في الجولة الـ 16.

وسجل ثلاثية نابولي كل من كفيتشا كيفارتيخاليا وفيكتور أوسيمين وإلجيف إلماس.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة الـ 59 في صدارة جدول الترتيب بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي غدا ضد سامبدوريا.

تقدم كفاراتسيخاليا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 21 بعمل فردي رائع انتهى بتسديدة أرضية من داخهل منطقة الجزاء في المرمى.

وأضاف أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 مستغلا رأسية لعبها كيم مين جاي بالعرض ليضع الكرة في الشباك.

وأنهى إلماس ثلاثية نابولي في الدقيقة الـ 79 بعد تمريرة رائعة من جيوفاني دي لورينزو ليسدد الكرة مباشرة في الشباك.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد ساسولو خارج ملعبه يوم الجمعة المقبل 17 فبراير، كما سيحل كريمونيسي ضيفا على تورينو يوم الإثنين 20 فبراير.

video:1