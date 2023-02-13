مساحة للتنفس.. بيدري يهدي برشلونة 3 نقاط صعبة من ملعب فياريال

الإثنين، 13 فبراير 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

تغلب برشلونة على مضيفه فياريال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

الفوز رفع رصيد رشلونة إلى 56 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

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رصاصة مبكرة

أهدر روبرت ليفاندوفسكي انفرادا في الدقيقة الثالثة، حيث تصدى الحارس للتسديدة.

وفي الدقيقة 18 سجل بيدري هدف اللقاء الوحيد بعد لعبة رائعة اختتمها بتبادل الكرة مع ليفاندوفسكي.

وعاود ليفا الإهدار في الدقيقة 26 بتسديدة تصدى لها الحارس بيبي رينا بصعوبة.

إصابة مؤلمة

حاول فرانسيس كوكلين لاعب وسط فياريال التدخل على فرانك كيسي، فسقط مصابا.

وغادر لاعب أرسنال السابق أرض الملعب في الدقيقة 33 على نقالة، ليحل صامويل تشوكويزي بدلا منه.

وفي ختام الشوط الأول أهدر خوسيه موراليس فرصة التعادل، إذ مرت تسديدته بجوار القائم.

تعادل ولكن

كاد باو توريس أن يتعادل برأسية من ركنية في الدقيقة 61، ولكن تصدى مارك أندريه تير شتيجن ببراعة.

وسدد رافينيا في الدقيقة 63 كرة مرت بجوار القائم.

وحاول أليكس باينا بتسديدة في الدقيقة 66 من خارج المنطقة، فمرت بجوار القائم.

وأجرى تشافي مدرب برشلونة تبديله الأول بنزول فيران توريس بدلا من رافينيا في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 89 حل جوردي ألبا بدلا من أليخاندرو بالدي.

وأتى هدف التعادل هذه المرة من تشوكويزي في الدقيقة 90، ولكن لم يحتسب بسبب التسلل قبل وصول الكرة إليه.

في الرمق الأخير كاد الحكم يحتسب ركلة جزاء إثر لمسة يد على كوندي، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إبلاغ الحكم بعدم وجود مخالفة، ليطلق صافرة النهاية.

الفوز رفع رصيد رشلونة إلى 56 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فياريال عند 31 نقطة في المركز الثامن.

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