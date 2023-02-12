شبانة: أعاني من حالة نفسية صعبة بسبب عدم قيدي مع الزمالك

شدد محمود شبانة لاعب الزمالك على أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب إيقاف قيد نادي الزمالك.

محمود شبانة النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد قر قطع إعارة شبانة لسموحة خلال شهر يناير الماضي وإعادته للفريق من جديد ولكن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف قيد الزمالك بسبب مديونيات متأخرة على النادي.

وقال شبانة عبر قناة أون تايم سبورتس: "عدت من الإعارة قبل أسبوعين وفوجئت بأمر إيقاف القيد، حالتي النفسية ليست في أفضل حال خصوصا وأني كنت ألعب بشكل جيد مع سموحة وكنت أمتلك الفرصة لدخول منتخب مصر".

وتابع "أنا تحت أمر النادي في أي وقت وعدت من الإعارة ولكن أنا لا أستطيع النوم بشكل جيد وكل يوم أنتظر القرار سواء كنت سأقيد أم لا".

وواصل "أنا ألعب مع فريق كبير ومن المفترض أن أركز في الملعب وأن أتحمل الضغوطات الكبيرة ولكن ما بالك بالضغوطات الحالية وأني فقط انتظر القرار للمشاركة وخصوصا وأن الأمر حدث معي بشكل شخصي من قبل ولكن حينها كان هناك فرصة للخروج على سبيل الإعارة بعد فترة قصيرة ولكن حاليا الأمر صعب".

وأضاف "أنا كمحمود شبانة كنت معارا من الزمالك وبالتالي من المفترض أن أكون متواجدا في القائمة بشكل طبيعي وموقفي مختلف عن باقي الصفقات لذلك الأمور ليست واضحة و"أكل عيش" اللاعب هو التواجد داخل الملعب خصوصا مع الفرق الكبيرة".

وأتم "أنا لست من الذين يتحدثون كثيرا وأحب العمل وأن أؤدي ما علي لأكون جاهزا دائما في أي توقيت ولا أعرف لماذا أتواجد في تلك الأزمة وأتمنى حل الأمور لأنني أتواجد أنا وناصر منسي وبلحاج سويا ونفسيتنا سيئة جدا".

ومنع الزمالك من قيد ثلاثي الفريق الجديد أحمد بلحاج القادم من أسوان وناصر منسي القادم من البنك الأهلي ومحمود شبانة.

محمود شبانة كان قد مر بنفس الظروف قبل بداية الموسم الماضي بعد منع الزمالك من التعاقد مع لاعبين جدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.