"أعدكم بالأفضل".. رسالة من محمد شريف لجماهير الأهلي بعد كأس العالم للأندية

وجه محمد شريف مهاجم الأهلي رسالة إلى الجماهير بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي المركز الرابع في البطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز والهزيمة من ريال مدريد وفلامينجو.

وقال محمد شريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: "قدر الله وما شاء فعل، أعتذر لكل جماهير النادي الأهلي على الهدف المؤكد والذي كان يمكن أن يتسبب في تعزيز الفوز".

وأضاف "أشعر بكل مشجع حزين، والله وحده يعلم ما أشعر به. أعدكم بالأفضل في الفترة القادمة في كل البطولات".

محمد شريف لاعب الأهلي عبر ستوري انستجرام 🗣️📱 "بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي عن الهدف الؤكد، ربنا وحده عالم اللي أنا فيه" pic.twitter.com/qhjFnCFrRd — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2023

وهدر محمد شريف فرصة خطيرة أمام فلامنجو عندما كان الأهلي يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلق كولر بعد المباراة: "كان لنا فرصة بنسبة 1000% يجب أن تنتهي بهدف وتقتل المباراة لكنها ضاعت وبعدها اللقاء تغير تماما".

وأكمل "الأخطاء في هذا المستوى صعب تعويضها، وعندما ترتكب هذه الأخطاء فهذا يعني ما تقدمه غير كاف للعب في هذا المستوى".

وسجل شريف هدفا واحدا في أربع مباريات لعبها بكأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.