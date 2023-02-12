الثالثة لكل فريق.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة الزمالك مع سموحة ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب

حكم مساعد ثان: هاني عبد الفتاح

حكم رابع: جلال أحمد

حكم الفيديو: مصطفى مدحت

حكم الفيديو المساعد: أحمد صلاح

ماذا قدم إبراهيم نور الدين هذا الموسم؟

أدار إبراهيم نور الدين 12 مباراة هذا الموسم، بواقع 9 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا والدوري التونسي بجانب مباراة ودية.

أشهر نور الدين 28 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين واحتسب ثلاث ركلات جزاء.

وأدار الحكم مباراتين للزمالك في الدوري هذا الموسم، فاز في الأولى على بيراميدز بهدف دون رد وتعادل في الثانية مع الاتحاد دون أهداف.

وأشرف نور الدين أيضا على مباراتين لسموحة، تعادل في الأولى مع حرس الحدود دون أهداف، وخسر الثانية أمام فاركو بهدفين دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 13 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أمير محروس.

وحقق الزمالك الفوز في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بنفس النتيجة وبهدفين دون مقابل

ويتواجد الزمالك في المركز السادس للدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، تعادل سموحة مع المصري بهدف لكل فريق.