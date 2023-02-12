تفادى هدفا قاتلا.. فوز صعب لـ يوفنتوس على فيورنتينا

الأحد، 12 فبراير 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

هدف أدريان رابيو - يوفنتوس ضد فيورنتينا

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على فيورنتينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

سجل أدريان رابيو هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 29 في المركز التاسع بعد خصم 15 نقطة سابقة من رصيده، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 24 في المكرز الـ 14.

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التشكيل

بدأ دوسان فلاهوفيتش المبارة في التشكيل الأساسي ليوفنتوس بجانب أنخيل دي ماريا وفيديريكو كييزا في خط الهجوم.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق أدريان رابيو برأسية مستغلا عرضية رائعة من دي ماريا.

وفي الشوط الثاني أضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الت 61 ولكن الجكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود المهاجم الصربي في وضعية تسلل.

وأهدر البديل مويس كين أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني ليوفنتوس.

وسجل جايتانو كاستروفيلي هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة الـ 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغى حكم المباراة الهدف لوجود اللاعب في وضعية تسلل ليتمكن يوفنتوس من الحفاظ على الفوز.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد نانت الفرنسي يوم الخميس المقبل في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي، بينما سيحل فيورنتينا ضيفا على براجا في نفس الدور ولكن في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي
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