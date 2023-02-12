انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (0) - (1) برشلونة

الأحد، 12 فبراير 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - فياريال × برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة فياريال ضد برشلونة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

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ق 90 شوكويزي يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل في التحضير

ق 66 أليكس باينا يسدد من الخارج ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 63 تسديدة من رافينيا تمر بجوار القائم

ق 62 باو توريس يسدد رأسية من ركنية ولكن تير شتيجن يتصدى ببراعة

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 خوسيه موراليس يهدر فرصة التعادل بجوار القائم

ق 34 خروج كوكلين على النقالة ونزول صامويل شوكويزي

ق 33 إصابة فرانسيس كوكلين إثر محاولته للتدخل على فرانك كيسي

ق 26 ليفاندوفسكي يهدر انفرادا جديدا.. الحارس يتصدى

ق 18 جوووووول بيدري يتبادل الكرة مع ليفاندوفسكي ويسجل الهدف الأول.. 1-0

ق 3 روبرت ليفاندوفسكي ينفرد ولكن الحارس يتصدى للتسديدة

بداية المباراة

برشلونة فياريال الدوري الإسباني
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