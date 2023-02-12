انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (0) - (1) برشلونة
الأحد، 12 فبراير 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة فياريال ضد برشلونة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
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ق 90 شوكويزي يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل في التحضير
ق 66 أليكس باينا يسدد من الخارج ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 63 تسديدة من رافينيا تمر بجوار القائم
ق 62 باو توريس يسدد رأسية من ركنية ولكن تير شتيجن يتصدى ببراعة
نهاية الشوط الأول
ق 45+2 خوسيه موراليس يهدر فرصة التعادل بجوار القائم
ق 34 خروج كوكلين على النقالة ونزول صامويل شوكويزي
ق 33 إصابة فرانسيس كوكلين إثر محاولته للتدخل على فرانك كيسي
ق 26 ليفاندوفسكي يهدر انفرادا جديدا.. الحارس يتصدى
ق 18 جوووووول بيدري يتبادل الكرة مع ليفاندوفسكي ويسجل الهدف الأول.. 1-0
ق 3 روبرت ليفاندوفسكي ينفرد ولكن الحارس يتصدى للتسديدة
بداية المباراة