مؤتمر جنش: المواجهة أمام أسكو كارا كانت من طرف واحد رغم صعوبة الأجواء

يرى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر أن فريقه كان الأفضل أمام أسكو كارا الأندولي رغم صعوبة الأجواء وأرض الملعب.

وتعادل فيوتشر أمام أسكو كارا التوجولي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جنش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام الفريق الأنجولي على الرغم من صعوبة الأجواء وأرض الملعب".

وواصل "نمتلك مجموعة لاعبين مميزين ونرغب دائما في تقديم كرة قدم مختلفة لكن أرض الملعب اليوم كانت غير جيدة".

وتابع "رغم ذلك المباراة كانت من جانب واحد فقط لصالحنا في أغلب أوقاتها".

واستطرد "نرغب دائما في الفوز وتمكنا من تسجيل هدف التعادل رغم التأخر في النتيجة مبكرا".

وأتم "أيضا في الشوط الأول سجلنا هدف وتم إلغاءه ولم نعلم السبب حتى الآن".

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة إلى جانب بيراميدز وأسكو كارا التوجولي والجيش الملكي المغربي.

ويلعب فيوتشر مع بيراميدز 19 فبراير المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.