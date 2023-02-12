المصري يعلن خصم 25% من مستحقات لاعبيه لسوء النتائج

أعلن نادي المصري خصم 25% من مستحقات لاعبيه بسبب سوء النتائج.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بينما كسر سيراميكا كليوباترا سلسلة اللا فوز والتي استمرت ل 6 مباريات سابقة

وقرر الجهاز الفني للمصري خصم 25% من أجمالي عقود اللاعبين عن الموسم الحالي، بالإضافة إلى تجمع اللاعبين غدا بمقر إقامة الفريق ببورسعيد.

وقال طارق سليمان المدرب العام للمصري عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "دربنا اللاعبين على الهدف الذي سكن شباكنا لمدة 4 أيام وحذرناهم".

وتابع "نلعب بفريق بلا روج أو قلب ولا يعرفون قيمة المصري وهناك حالة من اللامبالاة واللاعبين يشعرون أنهم أكبر من النادي".

وواصل "كل مباراة يقوم الجهاز الفني بشرح الأخطاء للاعبين وتتكرر مرة أخرى ومباراة اليوم كان الأسوأ للمصري منذ 5 سنوات".

وأضاف "قررنا خصم 25% من اللاعبين لسوء النتائج، هم يحصلون على رواتب كبيرة لا يجب أن يكون هناك مثل تلك الأخطاء في الملعب".

وأتم "من لا يريد أن يأتي للتدرب في بورسعيد يمكنه أن يبقى في القاهرة ونحن لدينا قطاع ناشئين نستطيع الاعتماد عليهم وأنت كلاعب يجب ان تتواجد في بورسعيد".

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 21 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الـ 11 الذي توقف عن نفس الرصيد من النقاط.