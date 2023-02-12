عضو اتحاد الكرة: ما نراه في الإعلام لا يطاق.. وهذه آلية محاسبة أعضاء الإدارات

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات الجبلاية الجديدة بشان التشكيل الجديد للجنة الانضباط ولجنة الرصد الإعلامي المستحدثة.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "خالص التحية للجنة الانضباط السابقة التي أدت دورها على أكمل وجه. كان لا بد من تشكيل لجنة أخرى سريعا لإعادة الشارع الرياضي إلى السلوك القويم".

وأضاف "أي تجاوز من أي مؤسسة أو أشخاص داخل المجال الرياضي سيحول للجنة الانضباط. ذلك مدرج باللائحة الخاصة بها ولها كامل الحق في اتخاذ ما تراه من قرارات وعقوبات".

وأوضح "هذا يكفي. نحن نريد إعادة الأخلاق إلى الرياضة المصرية. كل من يعمل داخل المجال الرياضي لاعبين أو إداريين، يحق للجنة الانضباط معاقبته إن خرج عن النص".

وتابع الكومي "العقوبات تضم غرامات مالية وإيقاف ومنع من حضور المباريات ولو كان الأمر جلل يمكنها التوصية بالشطب، ولكن القرار في تلك الحالة يجب أن يُرفع إلى وزير الشباب والرياضة، فليس من سلطة الاتحاد شطب عضو مجلس إدارة".

وواصل "اللجنة السابقة لم تقبل المساس بعملها، ونحن نقدم كل الدعم للجنة الحالية ولن نتدخل من قريب أو من بعيد، فهي تتمتع باستقلالية كاملة".

وأكمل "الشكاوى القديمة التي لم يصدر بشأنها قرارات ستعرض على لجنة الانضباط الجديدة، وما يستجد من شكاوى".

وعن مسألة لجنة الانضباط ولجنة القيم والفارق بينهما أوضح الكومي "من البداية كان هناك لجنتين: واحدة للانضباط وأخرى للقيم، ولكن الاتحاد الدولي "فيفا" أقر للاتحاد المصري بدمجهما في لجنة واحدة".

وأضاف "ما يصدر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لم يعد يطاق. أي شكوى تقدم لنا سيتم رفعها إلى لجنة الانضباط مباشرة".

وأخيرا عن لجنة الرصد الإعلامي الجديدة التي أعلن الاتحاد تشكيلها اليوم قال الكومي: "هذه خطوة مستحدثة. اللجنة سترصد كل ما يقال في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وستصدر تقريرا أسبوعيا بأي تجاوزات".

واختتم "اللجنة مستقلة عن مجلس إدارة الاتحاد وبدأت عملها من اليوم".

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