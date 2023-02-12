الشعباني: أرضية الملعب منعت سيراميكا والمصري من لعب كرة قدم جيدة

انتقد معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا أرضية ملعب برج العرب مشيرا إلى أنها أثرت على مستوى مباراة فريقه ضد المصري.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

"حظا أوفر للمصري وأتمنى أن تكون نتائج الفريق أفضل في الفترة المقبلة، حققنا فوزا مستحقا بعد تعب كبير والمباراة لم تكن سهلة".

واستمر "أرضية الملعب جعلت الفريقين عاجزين عن لعب كرة قدم جيدة ولكن على كل حال أشكر اللاعبين على تقديمهم لأداء جيد ولكن العمل متواصل ولا زلنا بحاجة إلى التحسن".

وتابع "أول ما فعلته بعد تولي المسؤولية كان العمل على تطوير الدفاع واليوم لم تتح أي فرص للمصري واستغلينا المساحات وعقب تأخرهم في النتيجة".

وواصل "نعمل على تحسين الخروج بالكرة والتنظيم في الملعب واليوم لو كانت أرضية الملعب أفضل كنا سنرى كرة قدم أفضل من الفريقين"

وأضاف "أعمل مع الفريق منذ أسبوعين واللاعبين تقبلوا الأفكار بسرعة في ظل خوضنا 3 مباريات صعبة لأن الدوري المصري كله صعب ويجب أن تلعب فيه بثقة وجرأة".

وأتم "الملعب هو من أجبر الفريقين على لعب الكرات الطويلة وأغلقنا المساحات خلف المدافعين لان المصري يلعب بتلك الطريقة ولم نعطي أي فرصة للكرة الثانية وعلى كل حال أتمنى التوفيق للمصري وجماهيره الأعزاء على قلبي في المباريات المقبلة".

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بينما كسر سيراميكا كليوباترا سلسلة اللا فوز والتي استمرت ل 6 مباريات سابقة.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 21 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الـ 11 الذي توقف عن نفس الرصيد من النقاط.