الشعباني: أرضية الملعب منعت سيراميكا والمصري من لعب كرة قدم جيدة

الأحد، 12 فبراير 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

معين الشعباني

انتقد معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا أرضية ملعب برج العرب مشيرا إلى أنها أثرت على مستوى مباراة فريقه ضد المصري.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

"حظا أوفر للمصري وأتمنى أن تكون نتائج الفريق أفضل في الفترة المقبلة، حققنا فوزا مستحقا بعد تعب كبير والمباراة لم تكن سهلة".

أخبار متعلقة:
حصد الجائزة للمرة الثانية.. ريان رجل مباراة سيراميكا والمصري رودري: دخلنا المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى.. ونريد إظهار أفضل ما لدينا تشكيل برشلونة - عودة بالدي أمام فياريال.. وكيسي يعوض بوسكيتس في الوسط كرة يد - الاهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر

واستمر "أرضية الملعب جعلت الفريقين عاجزين عن لعب كرة قدم جيدة ولكن على كل حال أشكر اللاعبين على تقديمهم لأداء جيد ولكن العمل متواصل ولا زلنا بحاجة إلى التحسن".

وتابع "أول ما فعلته بعد تولي المسؤولية كان العمل على تطوير الدفاع واليوم لم تتح أي فرص للمصري واستغلينا المساحات وعقب تأخرهم في النتيجة".

وواصل "نعمل على تحسين الخروج بالكرة والتنظيم في الملعب واليوم لو كانت أرضية الملعب أفضل كنا سنرى كرة قدم أفضل من الفريقين"

وأضاف "أعمل مع الفريق منذ أسبوعين واللاعبين تقبلوا الأفكار بسرعة في ظل خوضنا 3 مباريات صعبة لأن الدوري المصري كله صعب ويجب أن تلعب فيه بثقة وجرأة".

وأتم "الملعب هو من أجبر الفريقين على لعب الكرات الطويلة وأغلقنا المساحات خلف المدافعين لان المصري يلعب بتلك الطريقة ولم نعطي أي فرصة للكرة الثانية وعلى كل حال أتمنى التوفيق للمصري وجماهيره الأعزاء على قلبي في المباريات المقبلة".

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بينما كسر سيراميكا كليوباترا سلسلة اللا فوز والتي استمرت ل 6 مباريات سابقة.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 21 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الـ 11 الذي توقف عن نفس الرصيد من النقاط.

الدوري المصري المصري معين الشعباني سيراميكا كليوبترا
نرشح لكم
الثالثة لكل فريق.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة مؤتمر جنش: المواجهة أمام أسكو كارا كانت من طرف واحد رغم صعوبة الأجواء المصري يعلن خصم 25% من مستحقات لاعبيه لسوء النتائج مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش عضو اتحاد الكرة: ما نراه في الإعلام لا يطاق.. وهذه آلية محاسبة أعضاء الإدارات مؤتمر علي ماهر: لن أتحدث عن التحكيم.. وفيوتشر تعرض للظلم حصد الجائزة للمرة الثانية.. ريان رجل مباراة سيراميكا والمصري مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(2) الجيش الملكي.. هدف ثاني
أخر الأخبار
الثالثة لكل فريق.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
تفادى هدفا قاتلا.. فوز صعب لـ يوفنتوس على فيورنتينا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - فياريال (0) - (1) برشلونة.. جووووووووول بيدري 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر جنش: المواجهة أمام أسكو كارا كانت من طرف واحد رغم صعوبة الأجواء 48 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يعلن خصم 25% من مستحقات لاعبيه لسوء النتائج 59 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة هالاند.. وموقفه من مباراة أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش ساعة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة: ما نراه في الإعلام لا يطاق.. وهذه آلية محاسبة أعضاء الإدارات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم