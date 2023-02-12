حصد الجائزة للمرة الثانية.. ريان رجل مباراة سيراميكا والمصري

حصل أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري.

وفاز سيراميكا على المصري بثلاثية دون رد في الجولة 18 من الدوري المصري.

وسجل ريان ثنائية لفريقه خلال المباراة.

وتعد هذه المرة هي الثانية لأحمد ياسر ريان التي يحصل خلالها على جائزة رجل المباراة في الموسم.

سجل أحمد ريان هدفين من ثلاثية فريقه في المباراة ولعب 77 دقيقة.

وكان له طوال المباراة 4 تسديدات على المرمى.

منهم 3 على المرمى وواحدة اعترضها الدفاع.

واستعاد ريان الكرة 3 مرات خلال المباراة، ونجح في إكمال 4 تدخلات أرضية من أصل 6.

واحتسب له مخالتفين أيضا خلال المباراة.

ولعب ريان 13 تمريرة منها 9 بشكل صحيح بنسبة نجاح 69%.