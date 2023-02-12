حصد الجائزة للمرة الثانية.. ريان رجل مباراة سيراميكا والمصري
الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:53
كتب : FilGoal
حصل أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري.
أحمد ياسر ريان
النادي : سيراميكا كليوباترا
وفاز سيراميكا على المصري بثلاثية دون رد في الجولة 18 من الدوري المصري.
وسجل ريان ثنائية لفريقه خلال المباراة.
وتعد هذه المرة هي الثانية لأحمد ياسر ريان التي يحصل خلالها على جائزة رجل المباراة في الموسم.
سجل أحمد ريان هدفين من ثلاثية فريقه في المباراة ولعب 77 دقيقة.
وكان له طوال المباراة 4 تسديدات على المرمى.
منهم 3 على المرمى وواحدة اعترضها الدفاع.
واستعاد ريان الكرة 3 مرات خلال المباراة، ونجح في إكمال 4 تدخلات أرضية من أصل 6.
واحتسب له مخالتفين أيضا خلال المباراة.
ولعب ريان 13 تمريرة منها 9 بشكل صحيح بنسبة نجاح 69%.
نرشح لكم
الثالثة لكل فريق.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسموحة مؤتمر جنش: المواجهة أمام أسكو كارا كانت من طرف واحد رغم صعوبة الأجواء المصري يعلن خصم 25% من مستحقات لاعبيه لسوء النتائج مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش عضو اتحاد الكرة: ما نراه في الإعلام لا يطاق.. وهذه آلية محاسبة أعضاء الإدارات مؤتمر علي ماهر: لن أتحدث عن التحكيم.. وفيوتشر تعرض للظلم الشعباني: أرضية الملعب منعت سيراميكا والمصري من لعب كرة قدم جيدة مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (2)-(2) الجيش الملكي.. جووول صاروخي