كرة يد - الاهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر

أقيمت اليوم منافسات دور الـ 16 من كأس مصر لكرة اليد للرجال.

وشهدت المباريات تأهل الأهلي والزمالك إلى دور ربع النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الجزيرة بنتيجة 39-22.

وفاز الزمالك على الزهور بنتيجة 36-25.

وسيلعب الأهلي ضد هيليوبليس في دور ربع النهائي، بينما سيلعب سيلتقي الزمالك مع الطيران.

وفي المباريات الأخرى في ربع النهائي سيلعب طلائع الجيش مع سبورتنج، بينما سيواجه سموحة فريق البنك الأهلي.

وتقام مباريات دور ربع النهائي يوم 26 مارس المقبل.

ويحمل سبورتنج لقب البطولة في الموسم الحالي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.