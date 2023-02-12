تشكيل برشلونة - عودة بالدي أمام فياريال.. وكيسي يعوض بوسكيتس في الوسط
الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:42
كتب : FilGoal
عاد أليخاندرو بالدي للتواجد في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة أمام فياريال ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.
وتواجد فرانك كيسي في التشكيل الأساسي لتعويض المصاب سيرجيو بوسكيتس.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: أليخارندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - جول كوندي
الوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري - جافي
الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي
دكة البدلاء: إنياكي بينيا - أرناو تيناس - إريك جارسيا - سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو -جوردي ألبا - بابلو توري - فيران جارسيا - آنخل ألاركون - أنسو فاتي.
ويتواجد برشلونة في صدارة الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يمتلك فياريال 31 نقطة في المركز الثامن.
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